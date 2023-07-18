https://ria.ru/20230718/zakon-1884867728.html

Россиянам предоставили право на кредитные каникулы на постоянной основе

Россиянам предоставили право на кредитные каникулы на постоянной основе - РИА Новости, 18.07.2023

Россиянам предоставили право на кредитные каникулы на постоянной основе

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который закрепляет на постоянной основе право граждан РФ на кредитные каникулы по потребительским кредитам... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:41

2023-07-18T14:41

2023-07-18T14:42

экономика

россия

вячеслав володин

госдума рф

анатолий аксаков

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который закрепляет на постоянной основе право граждан РФ на кредитные каникулы по потребительским кредитам (займам). Каникулы по потребительским кредитам были введены в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии, напомнил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Первоначально право граждан на кредитные каникулы действовало до конца 2022 года, а позже его продлили и на 2023 год. С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе, пояснил Володин. "Закон защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит заемщику избежать банкротства, а кредитору – снизить риск невозврата кредита", - подчеркнул спикер. При этом сведения о кредитных каникулах будут отражаться в кредитной истории, но не будут ее ухудшать, отметил он. Закон на постоянной основе дает заемщику право потребовать от кредитора льготный период на срок до шести месяцев по кредиту (займу), размер которого не превышает значения, определенного правительством РФ. До установления кабмином максимального размера кредита будут действовать предельные значения, установленные законом: для автокредитов - 1,6 миллиона рублей, для остальных - 450 тысяч рублей, а для кредитных карт - 150 тысяч рублей. Кредитные каникулы предоставляются при условии снижения доходов заемщика за последние два месяца более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за последний год. Причем обратиться за ними заемщик вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора. К трудной жизненной ситуации, позволяющей обратиться за льготным периодом, отнесено также проживание заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), нарушение условий его жизнедеятельности и утрата им имущества в результате ЧС. Но в этих случаях обратиться к кредитору необходимо в течение 60 дней со дня установления соответствующих фактов. Право на кредитные каникулы может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора. В этот льготный период "можно не вносить платежи по кредиту, а можно вносить, если есть такое желание", пояснял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В течение этого периода запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. Однако на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты. Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230713/nalog-1883875430.html

https://ria.ru/20230630/kanikuly-1881503006.html

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экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф, анатолий аксаков