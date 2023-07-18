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Комитет Совфеда поддержал закон о цифровом рубле - РИА Новости, 18.07.2023
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10:53 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/zakon-1884803567.html
Комитет Совфеда поддержал закон о цифровом рубле
Комитет Совфеда поддержал закон о цифровом рубле - РИА Новости, 18.07.2023
Комитет Совфеда поддержал закон о цифровом рубле
Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал палате поддержать базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:53
2023-07-18T10:53
экономика
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал палате поддержать базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Сенаторы рассмотрят закон на пленарном заседании 19 июля. Документ вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет его правовой статус и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний). Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России. Также он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. На законодательном уровне закрепляются обязательства ЦБ как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями. Это означает, что Банк России несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора. Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года.
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экономика, россия, совет федерации рф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Совет Федерации РФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Комитет Совфеда поддержал закон о цифровом рубле

Комитет Совфеда по бюджету рекомендовал палате поддержать закон о цифровом рубле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал палате поддержать базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты.
Сенаторы рассмотрят закон на пленарном заседании 19 июля.
Цифровой рубль
Цифровой рубль: плюсы и минусы новой формы национальной валюты
15 июля, 00:35
Документ вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет его правовой статус и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний).
Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России. Также он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.
На законодательном уровне закрепляются обязательства ЦБ как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями. Это означает, что Банк России несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора.
Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут.
Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года.
 
ЭкономикаРоссияСовет Федерации РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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