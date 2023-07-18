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Медведев назвал приоритетные задачи при формировании российского бюджета
Медведев назвал приоритетные задачи при формировании российского бюджета - РИА Новости, 18.07.2023
Медведев назвал приоритетные задачи при формировании российского бюджета
Бюджет России создается в исключительно сложной обстановке, первоочередная задача состоит в обеспечении безопасности государства и обеспечении нужд специальной... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:37
2023-07-18T19:37
2023-07-18T19:37
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
единая россия
экономика
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бюджет России создается в исключительно сложной обстановке, первоочередная задача состоит в обеспечении безопасности государства и обеспечении нужд специальной военной операции, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Главный финансовый документ страны в настоящий момент создается в исключительно сложной обстановке. Он всегда создается в сложной обстановке, потому что денег всегда не хватает. Но не мне вам объяснять, в какой обстановке сейчас формируется бюджет. Очевидно и то, что первоочередная задача состоит в обеспечении безопасности государства, обеспечении его обороноспособности, обеспечении всех потребностей специальной военной операции", - сказал Медведев на заседании программной комиссии партии. Он добавил, что на это должно быть направлены все усилия членов партии. "Понятно, что задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял, но прежде всего необходимо сконцентрироваться на решении первой задачи", - отметил Медведев.
https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Экономика
Медведев назвал приоритетные задачи при формировании российского бюджета
Медведев: назвал обеспечение безопасности России и нужд СВО приоритетными задачами бюджета
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бюджет России создается в исключительно сложной обстановке, первоочередная задача состоит в обеспечении безопасности государства и обеспечении нужд специальной военной операции, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Главный финансовый документ страны в настоящий момент создается в исключительно сложной обстановке. Он всегда создается в сложной обстановке, потому что денег всегда не хватает. Но не мне вам объяснять, в какой обстановке сейчас формируется бюджет. Очевидно и то, что первоочередная задача состоит в обеспечении безопасности государства, обеспечении его обороноспособности, обеспечении всех потребностей специальной военной операции", - сказал Медведев на заседании программной комиссии партии.
Он добавил, что на это должно быть направлены все усилия членов партии.
"Понятно, что задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял, но прежде всего необходимо сконцентрироваться на решении первой задачи", - отметил Медведев.
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