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РХБЗ: лаборатории ВМС США ведут поиск имеющих военное значение заболеваний - РИА Новости, 18.07.2023
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15:31 18.07.2023 (обновлено: 15:32 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/zabolevaniya-1884880655.html
РХБЗ: лаборатории ВМС США ведут поиск имеющих военное значение заболеваний
РХБЗ: лаборатории ВМС США ведут поиск имеющих военное значение заболеваний - РИА Новости, 18.07.2023
РХБЗ: лаборатории ВМС США ведут поиск имеющих военное значение заболеваний
Лаборатории ВМС США занимаются обнаружением заболеваний, имеющих военное значение, об этом свидетельствуют обнаруженные российскими военными в ходе спецоперации РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:31
2023-07-18T15:32
сша
италия
игорь кириллов
египет
войска рхбз
в мире
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Лаборатории ВМС США занимаются обнаружением заболеваний, имеющих военное значение, об этом свидетельствуют обнаруженные российскими военными в ходе спецоперации документы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Необходимо отметить, что военно-биологическое подразделение ВМФ в Италии поддерживает три стратегических командования США – Центральное, Европейское и Африканское, а его основной задачей является "изучение, мониторинг и обнаружение заболеваний, имеющих военное значение", - сказал Кириллов на брифинге. Итальянская лаборатория НАМРУ-3 с 2019 года базируется на авиабазе Сигонелла. Сотрудники лаборатории, в числе которых энтомологи, микробиологи и врачи-инфекционисты, проводят исследования в природных очагах особо опасных инфекций (лихорадки Эбола, денге, малярии) на территории Египта, Ганы и Джибути, рассказал Кириллов. Он отметил, что помимо Италии, лаборатории военно-морских сил США (НАМРУ) расположены в Камбодже и Перу. Еще несколько находятся в самих Соединённых Штатах. Азиатский филиал НАМРУ-2 в Пномпене, по словам начальника войск РХБЗ, ежегодно анализирует более 5 тысяч проб патогенов, столько же биоматериалов отбирается в Южной Америке. "Сотрудники расположенного там филиала (НАМРУ-6) начиная с апреля 2023 года работают "под прикрытием" гражданской структуры – латиноамериканского отделения Центра по контролю и профилактике заболеваний. Деятельность НАМРУ-6 предполагается расширить на территорию Аргентины, где запланирована модернизация одной из лабораторий до максимального уровня биологической изоляции BSL-4. Подготовкой кадров для деятельности на новом объекте занимается американская некоммерческая организация "Хелз Секьюрити Партнерз", - рассказал он. Кириллов напомнил, что в ходе проведения специальной военной операции был обнаружен целый ряд документов, подтверждающих деятельность на территории Украины профильных научно-исследовательских организаций минобороны США. Начальник войск РХБЗ уже информировал о деятельности Научно-исследовательского института сухопутных войск США имени Уолтера Рида, который благодаря наличию разветвленной сети филиалов институт является "поставщиком" эпидемически значимых патогенов.
https://ria.ru/20230619/biolaboratorii-1879091008.html
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сша, италия, игорь кириллов, египет, войска рхбз, в мире
США, Италия, Игорь Кириллов, Египет, Войска РХБЗ, В мире
РХБЗ: лаборатории ВМС США ведут поиск имеющих военное значение заболеваний

Минобороны: лаборатории ВМС США занимаются поиском имеющих военное значение заболеваний

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Sputnik / Денис Асланов
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Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Лаборатории ВМС США занимаются обнаружением заболеваний, имеющих военное значение, об этом свидетельствуют обнаруженные российскими военными в ходе спецоперации документы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"Необходимо отметить, что военно-биологическое подразделение ВМФ в Италии поддерживает три стратегических командования США – Центральное, Европейское и Африканское, а его основной задачей является "изучение, мониторинг и обнаружение заболеваний, имеющих военное значение", - сказал Кириллов на брифинге.
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Итальянская лаборатория НАМРУ-3 с 2019 года базируется на авиабазе Сигонелла. Сотрудники лаборатории, в числе которых энтомологи, микробиологи и врачи-инфекционисты, проводят исследования в природных очагах особо опасных инфекций (лихорадки Эбола, денге, малярии) на территории Египта, Ганы и Джибути, рассказал Кириллов.
Он отметил, что помимо Италии, лаборатории военно-морских сил США (НАМРУ) расположены в Камбодже и Перу. Еще несколько находятся в самих Соединённых Штатах.
Азиатский филиал НАМРУ-2 в Пномпене, по словам начальника войск РХБЗ, ежегодно анализирует более 5 тысяч проб патогенов, столько же биоматериалов отбирается в Южной Америке.
«
"Сотрудники расположенного там филиала (НАМРУ-6) начиная с апреля 2023 года работают "под прикрытием" гражданской структуры – латиноамериканского отделения Центра по контролю и профилактике заболеваний. Деятельность НАМРУ-6 предполагается расширить на территорию Аргентины, где запланирована модернизация одной из лабораторий до максимального уровня биологической изоляции BSL-4. Подготовкой кадров для деятельности на новом объекте занимается американская некоммерческая организация "Хелз Секьюрити Партнерз", - рассказал он.
Кириллов напомнил, что в ходе проведения специальной военной операции был обнаружен целый ряд документов, подтверждающих деятельность на территории Украины профильных научно-исследовательских организаций минобороны США. Начальник войск РХБЗ уже информировал о деятельности Научно-исследовательского института сухопутных войск США имени Уолтера Рида, который благодаря наличию разветвленной сети филиалов институт является "поставщиком" эпидемически значимых патогенов.
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СШАИталияИгорь КирилловЕгипетВойска РХБЗВ мире
 
 
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