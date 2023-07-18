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В Туве четыре пациента с сибирской язвой отказались лечиться - РИА Новости, 18.07.2023
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09:45 18.07.2023 (обновлено: 10:11 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/yazva-1884786889.html
В Туве четыре пациента с сибирской язвой отказались лечиться
В Туве четыре пациента с сибирской язвой отказались лечиться - РИА Новости, 18.07.2023
В Туве четыре пациента с сибирской язвой отказались лечиться
Четыре госпитализированных из-за сибирской язвы пациента в Туве отказались лечиться и самовольно ушли из больницы, сообщил региональный минздрав в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:45
2023-07-18T10:11
происшествия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 18 июл – РИА Новости. Четыре госпитализированных из-за сибирской язвы пациента в Туве отказались лечиться и самовольно ушли из больницы, сообщил региональный минздрав в Telegram-канале. &quot;В Республиканской инфекционной больнице отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию четыре пациента, госпитализированные по поводу сибирской язвы&quot;, — говорится в публикации ведомства.В больнице остался один пациент. Руководство медучреждения направило экстренное уведомление в республиканское управление Роспотребнадзора.В начале июля сообщалось, что диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех жителей Барун-Хемчинского района Тувы, которые употребляли в пищу мясо убитой больной лошади. Через несколько дней подтвердился пятый случай заболевания. В очаге инфекции против сибирской язвы провакцинированы более 150 человек. В минздраве сообщили, что ограничения продлены до 20 июля в связи с падежом еще одной лошади. В ведомстве добавили, что состояние всех пяти пациентов удовлетворительное, однако в соответствии с правилами их можно выписать только после того, как полностью заживут кожные проявления инфекции.
https://ria.ru/20230705/yazva-1882313040.html
республика тыва
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происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика тыва
Происшествия, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Республика Тыва
В Туве четыре пациента с сибирской язвой отказались лечиться

В Туве четыре госпитализированных из-за сибирской язвы пациента отказались лечиться

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 18 июл – РИА Новости. Четыре госпитализированных из-за сибирской язвы пациента в Туве отказались лечиться и самовольно ушли из больницы, сообщил региональный минздрав в Telegram-канале.
«

"В Республиканской инфекционной больнице отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию четыре пациента, госпитализированные по поводу сибирской язвы", — говорится в публикации ведомства.

В больнице остался один пациент. Руководство медучреждения направило экстренное уведомление в республиканское управление Роспотребнадзора.
В начале июля сообщалось, что диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех жителей Барун-Хемчинского района Тувы, которые употребляли в пищу мясо убитой больной лошади. Через несколько дней подтвердился пятый случай заболевания.
В очаге инфекции против сибирской язвы провакцинированы более 150 человек. В минздраве сообщили, что ограничения продлены до 20 июля в связи с падежом еще одной лошади.
В ведомстве добавили, что состояние всех пяти пациентов удовлетворительное, однако в соответствии с правилами их можно выписать только после того, как полностью заживут кожные проявления инфекции.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Тыва
 
 
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