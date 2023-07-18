https://ria.ru/20230718/yazva-1884786889.html

В Туве четыре пациента с сибирской язвой отказались лечиться

В Туве четыре пациента с сибирской язвой отказались лечиться - РИА Новости, 18.07.2023

В Туве четыре пациента с сибирской язвой отказались лечиться

Четыре госпитализированных из-за сибирской язвы пациента в Туве отказались лечиться и самовольно ушли из больницы, сообщил региональный минздрав в... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:45

2023-07-18T09:45

2023-07-18T10:11

происшествия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 18 июл – РИА Новости. Четыре госпитализированных из-за сибирской язвы пациента в Туве отказались лечиться и самовольно ушли из больницы, сообщил региональный минздрав в Telegram-канале. "В Республиканской инфекционной больнице отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию четыре пациента, госпитализированные по поводу сибирской язвы", — говорится в публикации ведомства.В больнице остался один пациент. Руководство медучреждения направило экстренное уведомление в республиканское управление Роспотребнадзора.В начале июля сообщалось, что диагноз "сибирская язва" подтвержден у четырех жителей Барун-Хемчинского района Тувы, которые употребляли в пищу мясо убитой больной лошади. Через несколько дней подтвердился пятый случай заболевания. В очаге инфекции против сибирской язвы провакцинированы более 150 человек. В минздраве сообщили, что ограничения продлены до 20 июля в связи с падежом еще одной лошади. В ведомстве добавили, что состояние всех пяти пациентов удовлетворительное, однако в соответствии с правилами их можно выписать только после того, как полностью заживут кожные проявления инфекции.

https://ria.ru/20230705/yazva-1882313040.html

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происшествия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика тыва