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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаеве - РИА Новости, 18.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаеве
В Николаеве и Одессе прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T02:33
2023-07-18T02:33
2023-07-18T03:26
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Николаеве и Одессе прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". "Николаев, было слышно мощный взрыв. Одесса — мощные взрывы", — говорится в публикациях.По информации издания, в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях прозвучала воздушная тревога. Ее также объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884721514.html
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в мире, украина, одесская область, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаеве
"Зеркало недели": в Николаеве и Одессе прогремели взрывы, в семи областях звучит тревога