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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаеве - РИА Новости, 18.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Николаеве

В Николаеве и Одессе прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T02:33

2023-07-18T02:33

2023-07-18T03:26

специальная военная операция на украине

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украина

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николаевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Николаеве и Одессе прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". "Николаев, было слышно мощный взрыв. Одесса — мощные взрывы", — говорится в публикациях.По информации издания, в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях прозвучала воздушная тревога. Ее также объявили в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. С тех пор воздушная тревога в ее регионах звучит каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230717/ukraina-1884721514.html

украина

одесская область

николаевская область

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в мире, украина, одесская область, николаевская область, вооруженные силы рф