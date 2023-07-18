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ВТБ Факторинг: рынок переживает период горизонтального развития

ВТБ Факторинг: рынок переживает период горизонтального развития - РИА Новости, 18.07.2023

ВТБ Факторинг: рынок переживает период горизонтального развития

По итогам первого полугодия 2023 года рынок факторинга c учетом данных ВТБ вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад в этот РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:00

2023-07-18T09:00

2023-07-18T09:00

россия

втб

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По итогам первого полугодия 2023 года рынок факторинга c учетом данных ВТБ вырос на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад в этот результат внесла первая пятерка факторов во втором квартале текущего года. Например, ВТБ отчитался об увеличении факторингового портфеля на 20% с марта по июнь. Дальнейшее развитие рынка и основные тренды в факторинге в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор ВТБ Факторинг Игорь Внуков. - Какая сейчас ситуация на рынке факторинга? Изменилось ли что-то глобально в работе факторов?- В первом полугодии вслед за позитивными сигналами в российской экономике рынок факторинга начал возвращать утраченные в прошлом году позиции после относительно благополучного 2021 года. В целом за последние три года его структура не изменилась. Динамику по-прежнему формируют крупные дебиторы. Концентрация рыночного портфеля у ТОП-5 факторов сохраняется на уровне 75%. Принципиальных изменений продуктовой линейки также не произошло, за исключением нескольких сделок с цифровыми финансовыми активами. Основу портфелей составляют безрегрессный факторинг и программы финансирования поставщиков. Номинальный рост объемов финансирования отчасти компенсируется инфляцией. Словом, рынок переживает период горизонтального развития.- Какие новые тенденции спроса на факторинг вы могли бы отметить? Есть ли изменения в поведении клиентов?- Могу отметить несколько показательных с моей точки зрения моментов. Во-первых, мы видим, что существенное влияние на спрос на факторинг со стороны производственных компаний оказывают запланированные до пандемии, но пока нереализованные инвестиционные проекты. Предусмотренные на них средства перераспределяются на решение текущих операционных задач. Это те деньги, которые могли бы быть востребованы у факторов в обычной ситуации. С другой стороны, благодаря цифровым активам на рынке появился инструмент абсорбции и управления временно свободной ликвидностью крупных корпоратов, которым мы уже начали пользоваться.Еще одна интересная тенденция в сокращении влияния сезонного спроса. Раньше традиционно мы отмечали существенный рост потребности в факторинге, связанный с финансированием поставок к началу учебного сезона или к новому году. Теперь это более связано с регулярным бизнесом наших клиентов и отчетными финансовыми датами. Поэтому мы продолжаем видеть всплески спроса на факторинг в конце каждого полугодия.- А если говорить именно о клиентах, какие закономерности в спросе на факторинг проявляются в отдельных отраслях?- Тут тоже есть ряд интересных трендов, которые влияют на востребованность факторинга. Например, отложенный спрос в оптовой торговле электроникой и бытовой техникой. Отечественным потребителям необходимо время на адаптацию к изменениям предложения, поиск альтернатив и переход на пока незнакомые бренды после ухода с российского рынка ряда известных производителей. В ожидании крупные реселлеры, доля которых составляет около 8% в суммарном факторинговом портфеле, испытывают сложности с формированием предложения из нового ассортимента, а факторы временно перераспределяют ликвидность в другие отрасли.Другой показательный пример из сферы промышленного производства. Спрос на факторинг металлургических предприятий, занимающих до 30% портфеля промышленного сектора, зависит от цены и спроса на их продукцию. Так, по итогам 2020 и 2022 годов доля металлургов в суммарном портфеле факторов достигала 10%. В эти годы отрасль поддерживала активизация внутреннего спроса. А в 2021 году после введения экспортных пошлин в третьем квартале года для охлаждения цен на внутреннем рынке доля факторинга в металлургии по итогу составила около 7%. Тогда выпадающий объем спроса металлургов был перераспределен факторинговыми компаниями в пользу машиностроения и нефтехимической промышленности.- Итоги первого полугодия показали впечатляющую динамику международного факторинга. Каковы по вашему мнению перспективы развития этого сегмента рынка?- Действительно, международный факторинг продемонстрировал признаки оживления по итогам второго квартала. Но все равно его доля в общем портфеле не превысила 2%. Более половины объема международного факторинга сделали два банка вне первой пятерки факторов.Статистика Банка России по динамике торговли в "мягких" валютах говорит о росте их использования в расчетах. Это позитивный тренд, но все же недостаточный для качественного изменения ситуации, поскольку основные барьеры для развития международного факторинга сохранились. Так, изменения курсов валюты создают высокие операционные и кредитные риски, которые негативно влияют на стоимость факторингового финансирования. В результате он пока проигрывает оборотному кредитованию.- Как бы вы оценили состояние конкуренции на рынке и видите ли точки роста?- Характер конкурентной борьбы определяется тем, какой критерий успеха превалирует на рынке: объемы финансирования или уровень дохода. Судя по рыночному поведению и динамике портфелей факторов, доминирующей целью для подавляющего большинства является объем уступленной задолженности. И поскольку перечень услуг и качество сервиса в первой десятке факторов примерно равны, если не брать в расчет ABL(asset-based lending) и другие сложно-структурированные продукты из нашего предложения, на рынке преобладает ценовая конкуренция. Маржинальность на уровне 0,5% – вполне реальный кейс. В игру вступают стоимость фондирования и принятые в компаниях нормы риска и доходности, которыми управлять проще, чем создавать новые высокодоходные продукты.Мы в ВТБ Факторинг придерживаемся сбалансированной стратегии. Ввиду ограниченных возможностей для экстенсивного роста портфеля из-за консервативного подхода к оценке риска контрагентов, мы преуспели в создании "доходообразующих" продуктов. Таким, безусловно, является ABL-финансирование. Это отдельная бизнес-ветвь в нашей группе компаний, под которую были созданы дочерние предприятия.В отличие от факторинга, где финансирование выдается на базе оценки финансового состояния компании, в ABL оцениваются физические активы, под которые привлекается финансирование. Наиболее активно продукт используется для развития продаж коммерческого автотранспорта через дилерскую сеть автопроизводителей, а также для организации ремонтных работ подвижного железнодорожного состава. Доходность ABL в разы превышает классический безрегресс при сравнимом уровне риска, позволяя нам поддерживать общую маржинальность бизнеса на приемлемом уровне и балансировать временное снижение портфеля от пиковых значений 2020-2021 годов.- ВТБ Факторинг заявляет о себе как о самом опытном участнике российского рынка цифровых финансовых активов. Почему вы вышли на этот рынок и какие перспективы использования ЦФА вы видите в связке с факторингом?- ВТБ Факторинг с полным основанием может называть себя пионером рынка цифровых активов. В июне прошлого года мы провели первую в России сделку с ЦФА в рублях, в декабре – первую сделку с ЦФА в юанях, в июне текущего года – самую крупную на сегодняшний день сделку на 15 миллиардов рублей. А после того, как мы выпустили свои собственные ЦФА, мы стали первым и единственным бизнесом, который имеет опыт работы с ЦФА на открытом рынке и в роли инвестора, и в роли эмитента. Общий объем сделок, в которых мы принимали участие, превышает 16,5 миллиарда рублей. Это более 80% от текущего объема выпусков. И мы одни из немногих, кто имеет опыт работы сразу несколькими платформами-операторами информационной системы. Таким образом, наша экспертиза на рынке ЦФА действительно уникальна.ЦФА – это альтернативный рынок. Он может развиваться как в параллели с факторингом, так и интегрироваться в него. Сейчас мы активно исследуем возможности встраивания ЦФА в наше продуктовое предложение и стараемся использовать цифровые активы в комбинации с классическими факторинговыми продуктами. Например, в ближайших планах выпуск гибридных ЦФА, обеспеченных встречными обязательствами наших клиентов. Разумеется, есть внутренняя конкуренция между ЦФА и факторингом, но она не больше, чем между другими продуктами в нашей линейке, и мы не видим в них угрозы для регулярного бизнеса. При правильном использовании этого инструмента возникает синергетический эффект.- Как вы оцениваете перспективы рынка во втором полугодии 2023 года?- ВТБ Факторинг использовал относительно благоприятные условия первого полугодия для разработки и тестирования новых продуктов, углубления цифровизации, чтобы завершить этот сложный год с запланированным результатом.Начало второго полугодия отмечено ростом неопределенности на финансовых рынках, а, следовательно, и повышенной сложностью финансового планирования с горизонтом более 9-12 месяцев. В прошлом при схожих обстоятельствах факторинг пользовался преимуществом из-за коротких сроков привлечения капитала, - в среднем около 60 дней, - и недолгового характера заимствований, что позволяло ему активно расти и быстро восстанавливаться после небольших просадок. Так произошло во втором квартале 2021 года, когда рынок вырос на 57% по отношению ко второму кварталу пандемийного 2020 года.С другой стороны, как показывает практика, неопределенность ключевой ставки ограничивает спрос предприятий на внешнее финансирование. Факторинг не является исключением, несмотря на то что игроки рынка имеют богатый опыт прохождения через турбулентные периоды и ставки практически у всех плавающие. Какой из этих двух факторов перевесит и сохранит ли рынок набранную в первом полугодии динамику, сегодня прогнозировать сложно.

https://ria.ru/20230711/bank-1883513654.html

https://ria.ru/20230714/vtb-1884168053.html

https://ria.ru/20230710/faktoring-1883227134.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб