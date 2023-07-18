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"Остались только поляки". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 18.07.2023 (обновлено: 18:23 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/vsu-1884918285.html
"Остались только поляки". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ
"Остались только поляки". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023
"Остались только поляки". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ
На Украине почти не осталось солдат, готовых воевать против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:49
2023-07-18T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Украине почти не осталось солдат, готовых воевать против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.&quot;ВСУ понесли тяжелые потери. Сейчас остались только поляки, сражающиеся в украинской форме, и всего несколько подразделений, которые готовы пойти в новую атаку&quot;, — отметил он.По словам полковника, украинские военные сейчас как никогда разобщены и разочарованы из-за понимания того, у них нет шансов прорвать российскую линию обороны.При этом изначальная цель контрнаступления ВСУ заключалась в демонстрации силы перед западными союзниками в расчете на то, что они пойдут на увеличение поставок техники и оружия, резюмировал Макгрегор.
https://ria.ru/20230718/tanki-1884868133.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Остались только поляки". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Украине почти не осталось солдат, готовых воевать против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.
«

"ВСУ понесли тяжелые потери. Сейчас остались только поляки, сражающиеся в украинской форме, и всего несколько подразделений, которые готовы пойти в новую атаку", — отметил он.

По словам полковника, украинские военные сейчас как никогда разобщены и разочарованы из-за понимания того, у них нет шансов прорвать российскую линию обороны.
При этом изначальная цель контрнаступления ВСУ заключалась в демонстрации силы перед западными союзниками в расчете на то, что они пойдут на увеличение поставок техники и оружия, резюмировал Макгрегор.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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