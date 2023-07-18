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"Остались только поляки". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ
"Остались только поляки". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023
"Остались только поляки". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ
На Украине почти не осталось солдат, готовых воевать против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:49
2023-07-18T17:49
2023-07-18T18:23
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Украине почти не осталось солдат, готовых воевать против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real."ВСУ понесли тяжелые потери. Сейчас остались только поляки, сражающиеся в украинской форме, и всего несколько подразделений, которые готовы пойти в новую атаку", — отметил он.По словам полковника, украинские военные сейчас как никогда разобщены и разочарованы из-за понимания того, у них нет шансов прорвать российскую линию обороны.При этом изначальная цель контрнаступления ВСУ заключалась в демонстрации силы перед западными союзниками в расчете на то, что они пойдут на увеличение поставок техники и оружия, резюмировал Макгрегор.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Остались только поляки". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ
Экс-советник Пентагона Макгрегор: бойцы ВСУ боятся идти в новые атаки против ВС России