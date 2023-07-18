https://ria.ru/20230718/vsu-1884918285.html

"Остались только поляки". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ

"Остались только поляки". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ - РИА Новости, 18.07.2023

"Остались только поляки". В США пришли в шок из-за разгрома ВСУ

На Украине почти не осталось солдат, готовых воевать против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:49

2023-07-18T17:49

2023-07-18T18:23

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Украине почти не осталось солдат, готовых воевать против России, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real."ВСУ понесли тяжелые потери. Сейчас остались только поляки, сражающиеся в украинской форме, и всего несколько подразделений, которые готовы пойти в новую атаку", — отметил он.По словам полковника, украинские военные сейчас как никогда разобщены и разочарованы из-за понимания того, у них нет шансов прорвать российскую линию обороны.При этом изначальная цель контрнаступления ВСУ заключалась в демонстрации силы перед западными союзниками в расчете на то, что они пойдут на увеличение поставок техники и оружия, резюмировал Макгрегор.

https://ria.ru/20230718/tanki-1884868133.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша