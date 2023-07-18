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"Зеленский в ярости". В США сообщили пугающие для ВСУ новости с фронта - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 18.07.2023 (обновлено: 18:02 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/vsu-1884882444.html
"Зеленский в ярости". В США сообщили пугающие для ВСУ новости с фронта
"Зеленский в ярости". В США сообщили пугающие для ВСУ новости с фронта - РИА Новости, 18.07.2023
"Зеленский в ярости". В США сообщили пугающие для ВСУ новости с фронта
Вооруженные силы Украины разбиты, и единственное, что позволяет поддерживать жизнеспособность страны, — это финансовая поддержка Соединенных Штатов, заявил... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:36
2023-07-18T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины разбиты, и единственное, что позволяет поддерживать жизнеспособность страны, — это финансовая поддержка Соединенных Штатов, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real."Зеленский не получил того, что хотел. Он в ярости. Страна несет колоссальные потери. Если бы не американские деньги, то государства уже бы не было. Мы поддерживаем его жизнеспособность", — сказал он.По словам полковника, с начала контрнаступления ВСУ понесли огромные потери, многие солдаты были ранены. При этом он обращает внимание на то, что главе киевского режима не удалось добиться вступления Украины в НАТО, на что он делал большие ставки.
https://ria.ru/20230718/tanki-1884868133.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
"Зеленский в ярости". В США сообщили пугающие для ВСУ новости с фронта

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина все еще существует только благодаря помощи США

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины разбиты, и единственное, что позволяет поддерживать жизнеспособность страны, — это финансовая поддержка Соединенных Штатов, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.
"Зеленский не получил того, что хотел. Он в ярости. Страна несет колоссальные потери. Если бы не американские деньги, то государства уже бы не было. Мы поддерживаем его жизнеспособность", — сказал он.
По словам полковника, с начала контрнаступления ВСУ понесли огромные потери, многие солдаты были ранены. При этом он обращает внимание на то, что главе киевского режима не удалось добиться вступления Украины в НАТО, на что он делал большие ставки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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