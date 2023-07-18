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"Зеленский в ярости". В США сообщили пугающие для ВСУ новости с фронта
"Зеленский в ярости". В США сообщили пугающие для ВСУ новости с фронта - РИА Новости, 18.07.2023
"Зеленский в ярости". В США сообщили пугающие для ВСУ новости с фронта
Вооруженные силы Украины разбиты, и единственное, что позволяет поддерживать жизнеспособность страны, — это финансовая поддержка Соединенных Штатов, заявил... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:36
2023-07-18T15:36
2023-07-18T18:02
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины разбиты, и единственное, что позволяет поддерживать жизнеспособность страны, — это финансовая поддержка Соединенных Штатов, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real."Зеленский не получил того, что хотел. Он в ярости. Страна несет колоссальные потери. Если бы не американские деньги, то государства уже бы не было. Мы поддерживаем его жизнеспособность", — сказал он.По словам полковника, с начала контрнаступления ВСУ понесли огромные потери, многие солдаты были ранены. При этом он обращает внимание на то, что главе киевского режима не удалось добиться вступления Украины в НАТО, на что он делал большие ставки.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, НАТО
"Зеленский в ярости". В США сообщили пугающие для ВСУ новости с фронта
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