https://ria.ru/20230718/vstrecha-1884831792.html
Путин встретится с главой Саратовской области
Путин встретится с главой Саратовской области - РИА Новости, 18.07.2023
Путин встретится с главой Саратовской области
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:22
2023-07-18T12:22
2023-07-18T13:41
политика
саратовская область
дмитрий песков
владимир путин
роман бусаргин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Сегодня на докладе у президента будет губернатор Саратовской области Бусаргин", - сказал он. Песков добавил, что президент во вторник работает в Кремле.
https://ria.ru/20230526/aviatsiya-1874241953.html
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, саратовская область, дмитрий песков, владимир путин, роман бусаргин
Политика, Саратовская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Роман Бусаргин
Путин встретится с главой Саратовской области
Президент Путин во вторник встретится с главой Саратовской области Бусаргиным