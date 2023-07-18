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Путин встретится с главой Саратовской области - РИА Новости, 18.07.2023
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12:22 18.07.2023 (обновлено: 13:41 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/vstrecha-1884831792.html
Путин встретится с главой Саратовской области
Путин встретится с главой Саратовской области - РИА Новости, 18.07.2023
Путин встретится с главой Саратовской области
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:22
2023-07-18T13:41
политика
саратовская область
дмитрий песков
владимир путин
роман бусаргин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Сегодня на докладе у президента будет губернатор Саратовской области Бусаргин", - сказал он. Песков добавил, что президент во вторник работает в Кремле.
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политика, саратовская область, дмитрий песков, владимир путин, роман бусаргин
Политика, Саратовская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Роман Бусаргин
Путин встретится с главой Саратовской области

Президент Путин во вторник встретится с главой Саратовской области Бусаргиным

© Фото : пресс-служба правительства Саратовской области Роман Бусаргин
Роман Бусаргин - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : пресс-служба правительства Саратовской области
Роман Бусаргин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«
"Сегодня на докладе у президента будет губернатор Саратовской области Бусаргин", - сказал он.
Песков добавил, что президент во вторник работает в Кремле.
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ПолитикаСаратовская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинРоман Бусаргин
 
 
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