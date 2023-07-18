https://ria.ru/20230718/vstrecha-1884831792.html

Путин встретится с главой Саратовской области

Путин встретится с главой Саратовской области - РИА Новости, 18.07.2023

Путин встретится с главой Саратовской области

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:22

2023-07-18T12:22

2023-07-18T13:41

политика

саратовская область

дмитрий песков

владимир путин

роман бусаргин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Сегодня на докладе у президента будет губернатор Саратовской области Бусаргин", - сказал он. Песков добавил, что президент во вторник работает в Кремле.

https://ria.ru/20230526/aviatsiya-1874241953.html

саратовская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, саратовская область, дмитрий песков, владимир путин, роман бусаргин