https://ria.ru/20230718/vstraivanie-1884649103.html

ВТБ Факторинг рассматривает возможность встраивания ЦФА в свои предложения

ВТБ Факторинг рассматривает возможность встраивания ЦФА в свои предложения - РИА Новости, 18.07.2023

ВТБ Факторинг рассматривает возможность встраивания ЦФА в свои предложения

ВТБ Факторинг рассматривает возможность встраивания цифровых финансовых активов (ЦФА) в свои продуктовые предложения, заявил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:00

2023-07-18T09:00

2023-07-18T09:00

втб

втб факторинг

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. ВТБ Факторинг рассматривает возможность встраивания цифровых финансовых активов (ЦФА) в свои продуктовые предложения, заявил РИА Новости генеральный директор ВТБ Факторинг Игорь Внуков."ЦФА – это альтернативный рынок. Он может развиваться как в параллели с факторингом, так и интегрироваться в него. Сейчас мы активно исследуем возможности встраивания ЦФА в наше продуктовое предложение и стараемся использовать цифровые активы в комбинации с классическими факторинговыми продуктами. Например, в ближайших планах выпуск гибридных ЦФА, обеспеченных встречными обязательствами наших клиентов. Разумеется, есть внутренняя конкуренция между ЦФА и факторингом, но она не больше, чем между другими продуктами в нашей линейке, и мы не видим в них угрозы для регулярного бизнеса. При правильном использовании этого инструмента возникает синергетический эффект", - сказал он.По словам Внукова, ВТБ Факторинг с полным основанием может называть себя пионером рынка цифровых активов."В июне прошлого года мы провели первую в России сделку с ЦФА в рублях, в декабре – первую сделку с ЦФА в юанях, в июне текущего года – самую крупную на сегодняшний день сделку на 15 миллиардов рублей. А после того, как мы выпустили свои собственные ЦФА, мы стали первым и единственным бизнесом, который имеет опыт работы с ЦФА на открытом рынке и в роли инвестора, и в роли эмитента. Общий объем сделок, в которых мы принимали участие, превышает 16,5 миллиарда рублей. Это более 80% от текущего объема выпусков", - отметил глава ВТБ Факторинг.

https://ria.ru/20230630/aktivy-1881424619.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, втб факторинг