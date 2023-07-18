https://ria.ru/20230718/vorkuta-1884895591.html

В Воркуте соцработники украли у пенсионера три миллиона рублей

В Воркуте соцработники украли у пенсионера три миллиона рублей - РИА Новости, 18.07.2023

В Воркуте соцработники украли у пенсионера три миллиона рублей

Троих сотрудниц социальной службы в Воркуте подозревают в краже 3 миллионов рублей у пенсионера, который хранил деньги под матрасом, сообщает пресс-служба УМВД... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:28

2023-07-18T16:28

2023-07-18T16:28

происшествия

воркута

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Троих сотрудниц социальной службы в Воркуте подозревают в краже 3 миллионов рублей у пенсионера, который хранил деньги под матрасом, сообщает пресс-служба УМВД по Коми. Соцработников закрепили за 83-летним мужчиной в январе, они должны были помогать ему с делами по дому. "Узнав о том, что пенсионер по месту жительства, под матрасом, хранит свои накопления в размере 3 млн рублей, они решились на преступление. Фигурантки похитили деньги и поделили их между собой", - говорится в сообщении. Во время обысков в домах двоих социальных работниц полицейские нашли и изъяли денежные средства в размере 1 миллион и 1,6 миллиона рублей соответственно. Третья подозреваемая успела потратить украденные деньги. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере", предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. Подозреваемые признали вину, им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

https://ria.ru/20230505/medali-1869817984.html

https://ria.ru/20230628/pianino-1880915939.html

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происшествия, воркута, республика коми