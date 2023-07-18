https://ria.ru/20230718/vodovod-1884773353.html

В приморском ЗАТО Фокино начали строить новый водовод

В приморском ЗАТО Фокино начали строить новый водовод - РИА Новости, 18.07.2023

В приморском ЗАТО Фокино начали строить новый водовод

Специалисты "Примтеплоэнерго" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" начали строить водовод в ходе масштабного обновления системы... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T06:13

2023-07-18T06:13

2023-07-18T06:15

жкх

фокино

приморский край

олег кожемяко

примтеплоэнерго

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Специалисты "Примтеплоэнерго" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" начали строить водовод в ходе масштабного обновления системы водоснабжения ЗАТО Фокино Приморского края, сообщает региональное правительство. На сегодняшний день, по данным властей, магистральный водовод ЗАТО Фокино изношен - он эксплуатируется около 40 лет. Новые сети водоснабжения позволят повысить качество воды для потребителей и надёжность водоснабжения. "Строительство магистрального водовода для улучшения качества водоснабжения жителей городского округа, в том числе поселка Дунай, будет проходить в несколько этапов. В течение 2023-2024 годов проложат первые 22 километра водовода, общая протяженность которого составит 37 километров, от гидроузла Волчанецкий до поселка Дунай", – приводятся слова гендиректора "Примтеплоэнерго" Владимира Малюшицкого. Подготовка к строительству водовода шла с июня. Отсыпано свыше 2 километров трассы, подготовлено 1000 метров труб. Специалисты уже построили первые 300 метров водовода, далее будет проложено еще около 15 километров трубопровода. Кроме того, в рамках нацпроекта планируется реконструировать водозабор Тихоокеанский на реке Промысловка, установить насосную станцию, а также модернизировать очистные системы водозабора Волчанецкий и резервуарный парк системы водоснабжения поселка Дунай. В 2022 году по поручению главы Приморья Олега Кожемяко уже запущен новый участок водовода длиной в 1300 метров на самом проблемном участке сети в Фокино. Сегодня в рамках нацпроекта и в других районах Приморья идет модернизация систем водоснабжения. В частности, "Примтеплоэнерго" начало возводить водоочистную станцию на Нежданкинском водохранилище в Дальнегорском городском округе. Также будет построен блок водоподготовки производительностью 10 тысяч кубометров воды в сутки, три резервуара для хранения питьевой воды, административно-бытовой корпус. По информации властей региона, в 2023 году по нацпроекту в крае строится восемь объектов в пяти муниципалитетах: там возводят станции водоочистки и водоподготовки, реконструируют действующие объекты. На эти цели выделено 1,3 миллиарда рублей. В Хороле закончили реконструкцию центрального водовода, в Пограничном - второй этап строительства объектов водоснабжения. Остальные объекты будут сданы до конца года. За последние годы в Приморье совместными действиями правительства и губернатора Олега Кожемяко в рамках регионального проекта "Чистая вода" проложены сотни километров водопровода, также возведены вспомогательные объекты водоснабжения.

https://ria.ru/20230717/primore-1884530711.html

https://ria.ru/20230713/primore-1883940569.html

https://ria.ru/20230714/primore-1884148687.html

фокино

приморский край

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жкх, фокино, приморский край, олег кожемяко, примтеплоэнерго, общество