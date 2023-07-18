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ЕС обратится к ООН по возможным условиям от России по зерновой сделке - РИА Новости, 18.07.2023
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14:05 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/usloviya-1884858991.html
ЕС обратится к ООН по возможным условиям от России по зерновой сделке
ЕС обратится к ООН по возможным условиям от России по зерновой сделке - РИА Новости, 18.07.2023
ЕС обратится к ООН по возможным условиям от России по зерновой сделке
В ЕС хотят выслушать ООН по возможным условиям от РФ по возобновлению зерновой сделки, потом будут принимать решения, в том числе по своей антироссийской... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:05
2023-07-18T14:05
оон
евросоюз
зерновая сделка
турция
экономика
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. В ЕС хотят выслушать ООН по возможным условиям от РФ по возобновлению зерновой сделки, потом будут принимать решения, в том числе по своей антироссийской санкционной политике, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации. "Мы хотим выслушать ООН по российским условиям, если таковые будут по возобновлению зерновой сделки, и если они (ООН – ред.) захотят передать нам какой-либо запрос от России. Но вопрос о том, будем ли мы пересматривать нашу (санкционную – ред.) политику или нет – это решают страны-члены Евросоюза… Мы хотим выслушать ООН, все что они нам передадут от России, затем мы проведем внутренние дискуссии, и затем страны ЕС примут решение", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли ЕС вносить поправки в антироссийские санкции для продления зерновой инициативы. Ранее европейский источник также пояснил, что ЕС не собирается вести переговоры с Москвой по возобновлению зерновой инициативы, полагается в этом вопросе на усилия ООН и Турции. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884786171.html
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884839937.html
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оон, евросоюз, зерновая сделка, турция, экономика, в мире
ООН, Евросоюз, Зерновая сделка, Турция, Экономика, В мире
ЕС обратится к ООН по возможным условиям от России по зерновой сделке

ЕС обратится к ООН по возможным условиям от России по возобновлению зерновой сделки

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. В ЕС хотят выслушать ООН по возможным условиям от РФ по возобновлению зерновой сделки, потом будут принимать решения, в том числе по своей антироссийской санкционной политике, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации.
Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
Вчера, 09:33
"Мы хотим выслушать ООН по российским условиям, если таковые будут по возобновлению зерновой сделки, и если они (ООН – ред.) захотят передать нам какой-либо запрос от России. Но вопрос о том, будем ли мы пересматривать нашу (санкционную – ред.) политику или нет – это решают страны-члены Евросоюза… Мы хотим выслушать ООН, все что они нам передадут от России, затем мы проведем внутренние дискуссии, и затем страны ЕС примут решение", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли ЕС вносить поправки в антироссийские санкции для продления зерновой инициативы.
Ранее европейский источник также пояснил, что ЕС не собирается вести переговоры с Москвой по возобновлению зерновой инициативы, полагается в этом вопросе на усилия ООН и Турции.
Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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