ЕС обратится к ООН по возможным условиям от России по зерновой сделке
ЕС обратится к ООН по возможным условиям от России по возобновлению зерновой сделки
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. В ЕС хотят выслушать ООН по возможным условиям от РФ по возобновлению зерновой сделки, потом будут принимать решения, в том числе по своей антироссийской санкционной политике, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действие зерновой сделки прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации.
"Мы хотим выслушать ООН по российским условиям, если таковые будут по возобновлению зерновой сделки, и если они (ООН – ред.) захотят передать нам какой-либо запрос от России. Но вопрос о том, будем ли мы пересматривать нашу (санкционную – ред.) политику или нет – это решают страны-члены Евросоюза… Мы хотим выслушать ООН, все что они нам передадут от России, затем мы проведем внутренние дискуссии, и затем страны ЕС примут решение", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли ЕС вносить поправки в антироссийские санкции для продления зерновой инициативы.
Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимался Совместный координационный центр в Стамбуле. Зерновая инициатива являлась составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.