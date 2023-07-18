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В ТПП подсчитали ущерб бизнесу из-за ливня в Москве - РИА Новости, 18.07.2023
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17:39 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/uscherb-1884916083.html
В ТПП подсчитали ущерб бизнесу из-за ливня в Москве
В ТПП подсчитали ущерб бизнесу из-за ливня в Москве - РИА Новости, 18.07.2023
В ТПП подсчитали ущерб бизнесу из-за ливня в Москве
Ущерб столичному бизнесу от ливня, прошедшего в городе во вторник, составил несколько десятков миллионов рублей, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:39
2023-07-18T17:39
москва
торгово-промышленная палата рф
происшествия
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ущерб столичному бизнесу от ливня, прошедшего в городе во вторник, составил несколько десятков миллионов рублей, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Предположительно, ущерб столичному бизнесу составил несколько десятков миллионов рублей. Но точные цифры, конечно, еще предстоит оценить", - сказал он. При таком изобилии осадков, по его словам, пострадало сразу несколько сфер бизнеса в Москве. "В первую очередь, транспорт и логистика, поскольку ливень вызвал проблемы в дорожном движении, задержки в доставке грузов и повышенные расходы на обслуживание транспортных средств", - заметил глава ТПП РФ. Сказалась непогода, добавил он, на предприятиях, предлагающих услуги на открытом воздухе, таких как кафе и рестораны с летней террасой. Ливень негативно повлиял также на работу аттракционов, сдвинуты сроки строительства или ремонта объектов. "Среди других сфер – розничная торговля: плохая погода отпугнула покупателей и уменьшила количество клиентов, что привело к снижению продаж. То есть речь идет еще и об упущенной выручке", - подчеркнул Катырин. "В то же время в очередной раз предприниматели проявили свою социальную ответственность. Так, курьеры бесперебойно осуществляли доставку товаров, а владельцы заведений, например, ресторанов и розничной торговли, пускали граждан переждать непогоду", - заключил он.
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москва, торгово-промышленная палата рф, происшествия
Москва, Торгово-промышленная палата РФ, Происшествия
В ТПП подсчитали ущерб бизнесу из-за ливня в Москве

Президент ТПП Катырин заявил о существенном ущербе столичному бизнесу из-за ливня

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве
Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ущерб столичному бизнесу от ливня, прошедшего в городе во вторник, составил несколько десятков миллионов рублей, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
«
"Предположительно, ущерб столичному бизнесу составил несколько десятков миллионов рублей. Но точные цифры, конечно, еще предстоит оценить", - сказал он.
Прохожий на подтопленной в результате ливня улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Москвичей предупредили о второй волне сверхинтенсивных осадков
Вчера, 16:54
При таком изобилии осадков, по его словам, пострадало сразу несколько сфер бизнеса в Москве. "В первую очередь, транспорт и логистика, поскольку ливень вызвал проблемы в дорожном движении, задержки в доставке грузов и повышенные расходы на обслуживание транспортных средств", - заметил глава ТПП РФ.
Сказалась непогода, добавил он, на предприятиях, предлагающих услуги на открытом воздухе, таких как кафе и рестораны с летней террасой. Ливень негативно повлиял также на работу аттракционов, сдвинуты сроки строительства или ремонта объектов.
«
"Среди других сфер – розничная торговля: плохая погода отпугнула покупателей и уменьшила количество клиентов, что привело к снижению продаж. То есть речь идет еще и об упущенной выручке", - подчеркнул Катырин.
"В то же время в очередной раз предприниматели проявили свою социальную ответственность. Так, курьеры бесперебойно осуществляли доставку товаров, а владельцы заведений, например, ресторанов и розничной торговли, пускали граждан переждать непогоду", - заключил он.
Сильный ливень в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В столице начался ливень с грозой.

Люди бегут по Зубовскому бульвару во время дождя в Москве

В столице начался ливень с грозой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Он сопровождается порывистым ветром.

Автомобиль на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Он сопровождается порывистым ветром.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.

Мужчина на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Люди под зонтами на одной из улиц в Москве

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.

Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве

А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Девушка в автобусе во время дождя в Москве

Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".

Прохожий на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.

Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве

Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.

Женщина с ребенком во время дождя в Москве

Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.

Мужчина с велосипедом на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 10

В столице начался ливень с грозой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 10

Он сопровождается порывистым ветром.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 10

Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 10

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 10

А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 10

Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10

Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 10
 
МоскваТоргово-промышленная палата РФПроисшествия
 
 
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