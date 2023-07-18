https://ria.ru/20230718/uscherb-1884916083.html

В ТПП подсчитали ущерб бизнесу из-за ливня в Москве

В ТПП подсчитали ущерб бизнесу из-за ливня в Москве - РИА Новости, 18.07.2023

В ТПП подсчитали ущерб бизнесу из-за ливня в Москве

Ущерб столичному бизнесу от ливня, прошедшего в городе во вторник, составил несколько десятков миллионов рублей, заявил РИА Новости президент... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:39

2023-07-18T17:39

2023-07-18T17:39

москва

торгово-промышленная палата рф

происшествия

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ущерб столичному бизнесу от ливня, прошедшего в городе во вторник, составил несколько десятков миллионов рублей, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Предположительно, ущерб столичному бизнесу составил несколько десятков миллионов рублей. Но точные цифры, конечно, еще предстоит оценить", - сказал он. При таком изобилии осадков, по его словам, пострадало сразу несколько сфер бизнеса в Москве. "В первую очередь, транспорт и логистика, поскольку ливень вызвал проблемы в дорожном движении, задержки в доставке грузов и повышенные расходы на обслуживание транспортных средств", - заметил глава ТПП РФ. Сказалась непогода, добавил он, на предприятиях, предлагающих услуги на открытом воздухе, таких как кафе и рестораны с летней террасой. Ливень негативно повлиял также на работу аттракционов, сдвинуты сроки строительства или ремонта объектов. "Среди других сфер – розничная торговля: плохая погода отпугнула покупателей и уменьшила количество клиентов, что привело к снижению продаж. То есть речь идет еще и об упущенной выручке", - подчеркнул Катырин. "В то же время в очередной раз предприниматели проявили свою социальную ответственность. Так, курьеры бесперебойно осуществляли доставку товаров, а владельцы заведений, например, ресторанов и розничной торговли, пускали граждан переждать непогоду", - заключил он.

https://ria.ru/20230718/liven-1884905438.html

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москва, торгово-промышленная палата рф, происшествия