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"Путин об этом знает". В США раскрыли последний план Байдена по Украине - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 18.07.2023 (обновлено: 21:52 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/ukraina-1884944607.html
"Путин об этом знает". В США раскрыли последний план Байдена по Украине
"Путин об этом знает". В США раскрыли последний план Байдена по Украине - РИА Новости, 18.07.2023
"Путин об этом знает". В США раскрыли последний план Байдена по Украине
Единственным способом оказать поддержку ВСУ может оказаться ввод американских войск на Украину, считает бывший заместитель замминистра обороны США, обозреватель РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T20:23
2023-07-18T21:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Единственным способом оказать поддержку ВСУ может оказаться ввод американских войск на Украину, считает бывший заместитель замминистра обороны США, обозреватель Джед Баббин в статье для American Spectator."Байден подписал указ о мобилизации трех тысяч военнослужащих для операции "Атлантическая решимость", направленной на поддержку ВСУ. &lt;...&gt; Означает ли эта активация резервистов, что Байден хочет ввести американские войска на Украину?" — отметил он.По мнению журналиста, Украине не хватает боеприпасов и солдат для того, чтобы добиться каких-либо успехов в контрнаступлении, о чем прекрасно проинформирован российский лидер Владимир Путин."Байден отправляет на Украину кассетные бомбы, потому что у нас недостаточно боеприпасов, необходимых для ведения боевых действий, и мы не можем производить их достаточно быстро", — добавил Баббин.При этом эксперт напоминает, что Соединенные Штаты не имеют жизненно важных интересов в области национальной безопасности на Украине. По этой причине американские войска никогда не должны перебрасываться в этот регион, резюмировал он.
https://ria.ru/20230718/tanki-1884868133.html
https://ria.ru/20230718/vsu-1884882444.html
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в мире, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Путин об этом знает". В США раскрыли последний план Байдена по Украине

TAS: президент США Байден может помочь ВСУ, только введя американские войска на Украину

© AP Photo / Chris SewardВоеннослужащие армии США в Форт-Брэгге
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Chris Seward
Военнослужащие армии США в Форт-Брэгге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Единственным способом оказать поддержку ВСУ может оказаться ввод американских войск на Украину, считает бывший заместитель замминистра обороны США, обозреватель Джед Баббин в статье для American Spectator.
"Байден подписал указ о мобилизации трех тысяч военнослужащих для операции "Атлантическая решимость", направленной на поддержку ВСУ. <...> Означает ли эта активация резервистов, что Байден хочет ввести американские войска на Украину?" — отметил он.
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По мнению журналиста, Украине не хватает боеприпасов и солдат для того, чтобы добиться каких-либо успехов в контрнаступлении, о чем прекрасно проинформирован российский лидер Владимир Путин.
"Байден отправляет на Украину кассетные бомбы, потому что у нас недостаточно боеприпасов, необходимых для ведения боевых действий, и мы не можем производить их достаточно быстро", — добавил Баббин.
При этом эксперт напоминает, что Соединенные Штаты не имеют жизненно важных интересов в области национальной безопасности на Украине. По этой причине американские войска никогда не должны перебрасываться в этот регион, резюмировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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