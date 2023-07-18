https://ria.ru/20230718/ukraina-1884944607.html

"Путин об этом знает". В США раскрыли последний план Байдена по Украине

"Путин об этом знает". В США раскрыли последний план Байдена по Украине - РИА Новости, 18.07.2023

"Путин об этом знает". В США раскрыли последний план Байдена по Украине

Единственным способом оказать поддержку ВСУ может оказаться ввод американских войск на Украину, считает бывший заместитель замминистра обороны США, обозреватель РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T20:23

2023-07-18T20:23

2023-07-18T21:52

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Единственным способом оказать поддержку ВСУ может оказаться ввод американских войск на Украину, считает бывший заместитель замминистра обороны США, обозреватель Джед Баббин в статье для American Spectator."Байден подписал указ о мобилизации трех тысяч военнослужащих для операции "Атлантическая решимость", направленной на поддержку ВСУ. <...> Означает ли эта активация резервистов, что Байден хочет ввести американские войска на Украину?" — отметил он.По мнению журналиста, Украине не хватает боеприпасов и солдат для того, чтобы добиться каких-либо успехов в контрнаступлении, о чем прекрасно проинформирован российский лидер Владимир Путин."Байден отправляет на Украину кассетные бомбы, потому что у нас недостаточно боеприпасов, необходимых для ведения боевых действий, и мы не можем производить их достаточно быстро", — добавил Баббин.При этом эксперт напоминает, что Соединенные Штаты не имеют жизненно важных интересов в области национальной безопасности на Украине. По этой причине американские войска никогда не должны перебрасываться в этот регион, резюмировал он.

https://ria.ru/20230718/tanki-1884868133.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины