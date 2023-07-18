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Мэр города на Западной Украине получил повестку в военкомат - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:18 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/ukraina-1884911346.html
Мэр города на Западной Украине получил повестку в военкомат
Мэр города на Западной Украине получил повестку в военкомат - РИА Новости, 18.07.2023
Мэр города на Западной Украине получил повестку в военкомат
Мэр украинского города Дрогобыч во Львовской области Тарас Кучма заявил изданию Zaxid.net, что ему и всем членам исполнительного комитета местного городского... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:18
2023-07-18T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
львовская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мэр украинского города Дрогобыч во Львовской области Тарас Кучма заявил изданию Zaxid.net, что ему и всем членам исполнительного комитета местного городского совета вручили повестки. "Дали повестки всем представителям исполкома (Дрогобычского горсовета) и мне, в том числе. Это нормальное явление", - приводит слова Кучмы издание. По его словам, работники территориального центра комплектования и социальной поддержки (так с недавнего времени на Украине называют военкоматы) вручили повестки должностным лицам горсовета утром в начале заседания. Кучма утонил, что все чиновники, которым вручили повестки, имеют бронь от мобилизации. "Если нужно будет, я как офицер пойду служить. Просился, мне пока отказывают. У меня заместители все поменялись, для них бронирование еще не оформили, они еще не прошли соответствующую процедуру", - добавил он. Как сообщает издание, в конце мая городские депутаты утвердили трех новых заместителей мэра, полномочия предшественников прекратили из-за неудовлетворительной работы. Ранее депутатам Львовского облсовета Украины вручили повестки перед заседанием, сообщил депутат местного облсовета Иосиф Сытник. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, что это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать повестку не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20230623/chernigov-1880027270.html
https://ria.ru/20230622/mobilizatsiya-1879877908.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, львовская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Львовская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр города на Западной Украине получил повестку в военкомат

Мэр Дрогобыча Львовской области Кучма и члены исполкома горсовета получили повестки

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию
Призывники в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мэр украинского города Дрогобыч во Львовской области Тарас Кучма заявил изданию Zaxid.net, что ему и всем членам исполнительного комитета местного городского совета вручили повестки.
"Дали повестки всем представителям исполкома (Дрогобычского горсовета) и мне, в том числе. Это нормальное явление", - приводит слова Кучмы издание. По его словам, работники территориального центра комплектования и социальной поддержки (так с недавнего времени на Украине называют военкоматы) вручили повестки должностным лицам горсовета утром в начале заседания. Кучма утонил, что все чиновники, которым вручили повестки, имеют бронь от мобилизации.
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"Если нужно будет, я как офицер пойду служить. Просился, мне пока отказывают. У меня заместители все поменялись, для них бронирование еще не оформили, они еще не прошли соответствующую процедуру", - добавил он. Как сообщает издание, в конце мая городские депутаты утвердили трех новых заместителей мэра, полномочия предшественников прекратили из-за неудовлетворительной работы.
Ранее депутатам Львовского облсовета Украины вручили повестки перед заседанием, сообщил депутат местного облсовета Иосиф Сытник.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, что это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать повестку не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛьвовская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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