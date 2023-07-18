https://ria.ru/20230718/ukraina-1884893432.html
Украинцев призвали меньше использовать кондиционеры
Украинцев призвали меньше использовать кондиционеры - РИА Новости, 18.07.2023
Украинцев призвали меньше использовать кондиционеры
Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале призвала жителей страны сократить использование кондиционеров из-за роста потребления... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:19
2023-07-18T16:19
2023-07-18T16:19
специальная военная операция на украине
украина
укрэнерго
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале призвала жителей страны сократить использование кондиционеров из-за роста потребления электроэнергии. "Потребление в стране продолжает расти! Вчера из-за жары в вечерние часы потребление выросло на 3%, если сравнивать с самым жарким днем прошлой недели. Одновременно включенные кондиционеры и мощные приборы создали значительную нагрузку на энергосистему", - говорится в сообщении компании. В компании призвали жителей Украины уменьшить использование кондиционеров с 16.00 (совпадает с мск) до 23.00, чтобы сбалансировать работу энергосистемы. Ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы, уже сейчас наблюдается дефицит ресурсов.
https://ria.ru/20230710/elektrosnabzhenie-1883222145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, укрэнерго, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Укрэнерго, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинцев призвали меньше использовать кондиционеры
"Укрэнерго" призвало жителей меньше использовать кондиционеры из-за нагрузки на систему