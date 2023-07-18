https://ria.ru/20230718/ukraina-1884893432.html

Украинцев призвали меньше использовать кондиционеры

Украинцев призвали меньше использовать кондиционеры - РИА Новости, 18.07.2023

Украинцев призвали меньше использовать кондиционеры

Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале призвала жителей страны сократить использование кондиционеров из-за роста потребления... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:19

2023-07-18T16:19

2023-07-18T16:19

специальная военная операция на украине

украина

укрэнерго

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украинская энергетическая компания "Укрэнерго" в своем телеграм-канале призвала жителей страны сократить использование кондиционеров из-за роста потребления электроэнергии. "Потребление в стране продолжает расти! Вчера из-за жары в вечерние часы потребление выросло на 3%, если сравнивать с самым жарким днем прошлой недели. Одновременно включенные кондиционеры и мощные приборы создали значительную нагрузку на энергосистему", - говорится в сообщении компании. В компании призвали жителей Украины уменьшить использование кондиционеров с 16.00 (совпадает с мск) до 23.00, чтобы сбалансировать работу энергосистемы. Ранее председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы, уже сейчас наблюдается дефицит ресурсов.

https://ria.ru/20230710/elektrosnabzhenie-1883222145.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, укрэнерго, в мире, ситуация в днр и лнр