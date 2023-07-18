https://ria.ru/20230718/ukraina-1884883027.html

СМИ: Запад проиграл России еще на одном фронте

СМИ: Запад проиграл России еще на одном фронте - РИА Новости, 18.07.2023

СМИ: Запад проиграл России еще на одном фронте

На саммите Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна между участниками возникли противоречия из-за позиции по Украине, пишет... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:39

2023-07-18T15:39

2023-07-18T15:52

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На саммите Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна между участниками возникли противоречия из-за позиции по Украине, пишет Politico."Возвышенные разговоры быстро сошли на нет, когда переговорщики ЕС попытались убедить государства Латинской Америки осудить Россию за ее действия на Украине", — говорится в публикации.Несмотря на несколько раундов переговоров, сторонам так и не удалось договориться. Причем некоторые официальные лица выразили опасения, что участники саммита и вовсе не смогут выступить с каким-либо совместным заявлением, отмечается в статье."Неспособность согласовать текст совместной декларации станет ударом по авторитету Евросоюза в тот самый момент, когда блок стремится объединить голоса в ООН и за ее пределами в поддержку Украины", — указывается в материале.Тем не менее формулировки по Украине участники встречи заметно смягчили — от "решительного" осуждения действий России до всего лишь "выражения беспокойства" из-за конфликта на Украине, резюмировало издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230714/ukraina-1884086679.html

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в мире, украина, россия, латинская америка, евросоюз, оон