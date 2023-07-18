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На Украине вручили повестку мужчине, слушавшему российский рэп - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 18.07.2023 (обновлено: 17:47 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/ukraina-1884866747.html
На Украине вручили повестку мужчине, слушавшему российский рэп
На Украине вручили повестку мужчине, слушавшему российский рэп - РИА Новости, 18.07.2023
На Украине вручили повестку мужчине, слушавшему российский рэп
На Украине жителю города Боярка вручили повестку в военкомат из-за прослушивания российского рэпа, сообщили в полиции Киевской области. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:37
2023-07-18T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
мвд украины
вооруженные силы украины
киевский городской совет
сергей лавров
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Украине жителю города Боярка вручили повестку в военкомат из-за прослушивания российского рэпа, сообщили в полиции Киевской области. Как пояснили в ведомстве, парень и девушка во время прогулки включили песню одного из российских исполнителей, это вызвало конфликт с проходящей мимо женщиной, которая и вызвала представителей правопорядка."Слушали рэп страны-агрессора в общественном месте: полицейские задокументировали правонарушителей", — говорится в заявлении.Уточняется, что на меломанов составили административные протоколы, а мужчине вручили повестку в Фастовский военкомат.На минувшей неделе Киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке. Кроме того, в прошлом году на всей территории Украины ввели запрет на российскую музыку в медиа и общественном пространстве.Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию. Он отмечал, что Москва хочет видеть соседнюю республику дружественной, без запрета на русский язык и культуру.
https://ria.ru/20230615/pesnya-1878345472.html
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в мире, украина, киевская область, мвд украины, вооруженные силы украины, киевский городской совет, сергей лавров, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, МВД Украины, Вооруженные силы Украины, Киевский городской совет, Сергей Лавров, Россия
На Украине вручили повестку мужчине, слушавшему российский рэп

Полиция Киевской области вручила мужчине повестку за прослушивание российского рэпа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Украине жителю города Боярка вручили повестку в военкомат из-за прослушивания российского рэпа, сообщили в полиции Киевской области.
Как пояснили в ведомстве, парень и девушка во время прогулки включили песню одного из российских исполнителей, это вызвало конфликт с проходящей мимо женщиной, которая и вызвала представителей правопорядка.
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"Слушали рэп страны-агрессора в общественном месте: полицейские задокументировали правонарушителей", — говорится в заявлении.
Уточняется, что на меломанов составили административные протоколы, а мужчине вручили повестку в Фастовский военкомат.
На минувшей неделе Киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке. Кроме того, в прошлом году на всей территории Украины ввели запрет на российскую музыку в медиа и общественном пространстве.
Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию. Он отмечал, что Москва хочет видеть соседнюю республику дружественной, без запрета на русский язык и культуру.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевская областьМВД УкраиныВооруженные силы УкраиныКиевский городской советСергей ЛавровРоссия
 
 
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