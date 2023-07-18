https://ria.ru/20230718/ukraina-1884866747.html

На Украине вручили повестку мужчине, слушавшему российский рэп

На Украине вручили повестку мужчине, слушавшему российский рэп - РИА Новости, 18.07.2023

На Украине вручили повестку мужчине, слушавшему российский рэп

На Украине жителю города Боярка вручили повестку в военкомат из-за прослушивания российского рэпа, сообщили в полиции Киевской области. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:37

2023-07-18T14:37

2023-07-18T17:47

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На Украине жителю города Боярка вручили повестку в военкомат из-за прослушивания российского рэпа, сообщили в полиции Киевской области. Как пояснили в ведомстве, парень и девушка во время прогулки включили песню одного из российских исполнителей, это вызвало конфликт с проходящей мимо женщиной, которая и вызвала представителей правопорядка."Слушали рэп страны-агрессора в общественном месте: полицейские задокументировали правонарушителей", — говорится в заявлении.Уточняется, что на меломанов составили административные протоколы, а мужчине вручили повестку в Фастовский военкомат.На минувшей неделе Киевский городской совет запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке. Кроме того, в прошлом году на всей территории Украины ввели запрет на российскую музыку в медиа и общественном пространстве.Как заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию. Он отмечал, что Москва хочет видеть соседнюю республику дружественной, без запрета на русский язык и культуру.

https://ria.ru/20230615/pesnya-1878345472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киевская область, мвд украины, вооруженные силы украины, киевский городской совет, сергей лавров, россия