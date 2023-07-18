https://ria.ru/20230718/ukraina-1884855792.html

Источник: ЕС хочет создать новый механизм для военной помощи Киеву

Источник: ЕС хочет создать новый механизм для военной помощи Киеву - РИА Новости, 18.07.2023

Источник: ЕС хочет создать новый механизм для военной помощи Киеву

Евросоюз обсуждает создание нового механизма для выделения помощи Украине на постоянной основе из Европейского фонда мира, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:45

2023-07-18T13:45

2023-07-18T13:46

специальная военная операция на украине

украина

евросоюз

нато

жозеп боррель

европа

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз обсуждает создание нового механизма для выделения помощи Украине на постоянной основе из Европейского фонда мира, сообщил журналистам высокопоставленный европейский представитель. "Мы продолжаем обсуждать вопрос увеличения помощи Украине через Европейский фонд мира для поставок военной помощи… Но также идет речь и о вопросе совершенно иного характера. Мы говорим о будущем, не просто о разовых пополнениях фонда, а о выделении бюджета из этого фонда для гарантии выполнения наших обязательств в области безопасности для оказания военной помощи (Украине – ред.) в будущем", - сказал европейский чиновник. По его словам, эта дискуссия идет независимо от переговоров по увеличению Европейского фонда мира, она будет продолжена на министерских встречах в конце августа. "Наша помощь должна быть предсказуема в долгосрочной перспективе", - пояснил он. Источник также сообщил, что в будущем тренировочные миссии по подготовке украинских военных, которые в настоящем времени действуют на территории ЕС, могут переместиться на Украину. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021–2027 годов. В прошлом году страны ЕС приняли решение выплачивать компенсации из этого фонда государствам ЕС, поставляющим военную помощь Украине. Это привело к истощению средств в фонде раньше установленного срока и необходимости его периодически пополнять. Сейчас рассматривается вопрос о выделении дополнительно 3,5 миллиарда евро для финансирования фонда. Как заявил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, поддержка Брюсселем Украины должна продолжиться и после завершения конфликта. Он предположил, что Европейский фонд мира, из которого ЕС оказывает помощь партнерам в разных страна мира, может превратиться в "Фонд обороны Украины". Боррель добавил, что необходимо продолжать усилия по модернизации украинской армии и подготовке ее военнослужащих. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230714/ukraina-1884086679.html

https://ria.ru/20230713/evropa-1883842294.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, евросоюз, нато, жозеп боррель, европа, экономика