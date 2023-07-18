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Россияне в Турции стали чаще совмещать пляжный и экскурсионный отдых - РИА Новости, 18.07.2023
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Туризм
 
12:39 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/turtsiya-1884835595.html
Россияне в Турции стали чаще совмещать пляжный и экскурсионный отдых
Россияне в Турции стали чаще совмещать пляжный и экскурсионный отдых - РИА Новости, 18.07.2023
Россияне в Турции стали чаще совмещать пляжный и экскурсионный отдых
Россияне стали чаще совмещать пляжный и экскурсионный отдых в Турции, в этой связи заметно вырос спрос на курорты Эгейского побережья – Бодрум и Мармарис,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:39
2023-07-18T12:39
туризм
новости - туризм
турция
мармарис
москва
туризм
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россияне стали чаще совмещать пляжный и экскурсионный отдых в Турции, в этой связи заметно вырос спрос на курорты Эгейского побережья – Бодрум и Мармарис, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Летом 2023 года среди россиян наибольшей популярностью пользуются турецкие курорты. Объем поездок в этом летнем сезоне увеличился на 48 процентов по сравнению с прошлым. Также стала заметна популярность курортов Эгейского моря Мармариса и Бодрума. Их суммарная доля (внутри турецкого направления - ред.) выросла до 14 процентов", – сказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. Кроме того, по его словам, стал очевидным тренд выбора отелей меньшей звездности – три-четыре звезды. "Связываем это с ростом среднего чека на Турцию в этом году, кроме того, это результат интереса к Эгейскому побережью, где туристы проводят больше времени за пределами отеля", – сказал Козырев.В сервисе отметили, что исторически в Мармарисе и Бодруме были античные поселения, и поэтому осталось множество памятников, которые, очевидно, привлекают туристов. "Поскольку экскурсионные поездки в европейские страны сейчас весьма затруднительны, россияне стараются не упустить возможность культурного досуга на отдыхе", – пояснили эксперты. При этом в компании выяснили, что большинство туристов все же останавливаются в пятизвездочных отелях. Первое место в рейтинге занимает Аланья (31 процент) со средним чеком – 168 тысяч рублей за тур. Вторая строчка досталась Кемеру – 22 процента (182 тысячи рублей). "В прошлом году доли курортов были почти равны, но вот располагались они наоборот: Кемер на первом месте, а Аланья – на втором. Самыми популярными типами питания стали "все включено" и "ультра все включено", что очень типично для турецких отелей", – уточнили в сервисе.
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новости - туризм, турция, мармарис, москва, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Мармарис, Москва, Туризм
Россияне в Турции стали чаще совмещать пляжный и экскурсионный отдых

Исследование: россияне стали чаще совмещать пляжный и экскурсионный отдых в Турции

© Фото : Unsplash/Mert KahveciДевушка в Парке Каньоне Кепрюлю
Девушка в Парке Каньоне Кепрюлю - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Unsplash/Mert Kahveci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россияне стали чаще совмещать пляжный и экскурсионный отдых в Турции, в этой связи заметно вырос спрос на курорты Эгейского побережья – Бодрум и Мармарис, говорится в исследовании интернет-магазина туров Travelata.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Летом 2023 года среди россиян наибольшей популярностью пользуются турецкие курорты. Объем поездок в этом летнем сезоне увеличился на 48 процентов по сравнению с прошлым. Также стала заметна популярность курортов Эгейского моря Мармариса и Бодрума. Их суммарная доля (внутри турецкого направления - ред.) выросла до 14 процентов", – сказал директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.
Кроме того, по его словам, стал очевидным тренд выбора отелей меньшей звездности – три-четыре звезды. "Связываем это с ростом среднего чека на Турцию в этом году, кроме того, это результат интереса к Эгейскому побережью, где туристы проводят больше времени за пределами отеля", – сказал Козырев.
В сервисе отметили, что исторически в Мармарисе и Бодруме были античные поселения, и поэтому осталось множество памятников, которые, очевидно, привлекают туристов. "Поскольку экскурсионные поездки в европейские страны сейчас весьма затруднительны, россияне стараются не упустить возможность культурного досуга на отдыхе", – пояснили эксперты.
При этом в компании выяснили, что большинство туристов все же останавливаются в пятизвездочных отелях. Первое место в рейтинге занимает Аланья (31 процент) со средним чеком – 168 тысяч рублей за тур. Вторая строчка досталась Кемеру – 22 процента (182 тысячи рублей). "В прошлом году доли курортов были почти равны, но вот располагались они наоборот: Кемер на первом месте, а Аланья – на втором. Самыми популярными типами питания стали "все включено" и "ультра все включено", что очень типично для турецких отелей", – уточнили в сервисе.
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