В Ростовской области открыли горячую линию для туристов из Крыма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Горячую телефонную линию для туристов, направляющихся в Крым и обратно, открыли в Ростовской области, сообщило правительство региона. "В Ростовской области открыта горячая линия по оказанию информационной поддержки для туристов, вынужденных изменить свой маршрут по направлению на Крымский полуостров и возвращающих обратно в свои регионы", - говорится в сообщении. Как отметил министр экономического развития региона Максим Папушенко, специалисты агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области проконсультируют путешественников по вопросам альтернативных схем объездов Крымского моста. Также туристам будут предложены туристические локации, пролегающие по пути следования в Ростовской области: достопримечательности Ростовской области, объекты посещения и отдыха, места размещения, туристические компании, предлагающие актуальные турпродукты в регионе. Номер круглосуточной телефонной горячей линии в Ростовской области: 8-804-333-32-31. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. В ночь на вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по мосту восстановилось в реверсивном режиме. Как убедился корреспондент РИА Новости, машины больший отрезок проезжают по двум полосам, в реверсивном режиме едут лишь у разрушенного участка.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Горячую телефонную линию для туристов, направляющихся в Крым и обратно, открыли в Ростовской области, сообщило правительство региона.
«
"В Ростовской области открыта горячая линия по оказанию информационной поддержки для туристов, вынужденных изменить свой маршрут по направлению на Крымский полуостров и возвращающих обратно в свои регионы", - говорится в сообщении.
Эксперты рассказали, в чем нуждаются туристы, застрявшие по дороге в Крым
17 июля, 15:45
Как отметил министр экономического развития региона Максим Папушенко, специалисты агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области проконсультируют путешественников по вопросам альтернативных схем объездов Крымского моста. Также туристам будут предложены туристические локации, пролегающие по пути следования в Ростовской области: достопримечательности Ростовской области, объекты посещения и отдыха, места размещения, туристические компании, предлагающие актуальные турпродукты в регионе.
Номер круглосуточной телефонной горячей линии в Ростовской области: 8-804-333-32-31.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. В ночь на вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по мосту восстановилось в реверсивном режиме. Как убедился корреспондент РИА Новости, машины больший отрезок проезжают по двум полосам, в реверсивном режиме едут лишь у разрушенного участка.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.