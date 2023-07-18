https://ria.ru/20230718/turisty-1884808510.html

В Ростовской области открыли горячую линию для туристов из Крыма

В Ростовской области открыли горячую линию для туристов из Крыма - РИА Новости, 18.07.2023

В Ростовской области открыли горячую линию для туристов из Крыма

Горячую телефонную линию для туристов, направляющихся в Крым и обратно, открыли в Ростовской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:09

2023-07-18T11:09

2023-07-18T11:09

туризм

новости - туризм

ростовская область

чп на крымском мосту

республика крым

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июл - РИА Новости. Горячую телефонную линию для туристов, направляющихся в Крым и обратно, открыли в Ростовской области, сообщило правительство региона. "В Ростовской области открыта горячая линия по оказанию информационной поддержки для туристов, вынужденных изменить свой маршрут по направлению на Крымский полуостров и возвращающих обратно в свои регионы", - говорится в сообщении. Как отметил министр экономического развития региона Максим Папушенко, специалисты агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области проконсультируют путешественников по вопросам альтернативных схем объездов Крымского моста. Также туристам будут предложены туристические локации, пролегающие по пути следования в Ростовской области: достопримечательности Ростовской области, объекты посещения и отдыха, места размещения, туристические компании, предлагающие актуальные турпродукты в регионе. Номер круглосуточной телефонной горячей линии в Ростовской области: 8-804-333-32-31. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. В ночь на вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по мосту восстановилось в реверсивном режиме. Как убедился корреспондент РИА Новости, машины больший отрезок проезжают по двум полосам, в реверсивном режиме едут лишь у разрушенного участка.

https://ria.ru/20230717/krym-1884674236.html

ростовская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, ростовская область, чп на крымском мосту, республика крым