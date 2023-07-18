https://ria.ru/20230718/tuapse-1884911187.html
В Туапсинском районе Кубани продлили запрет на купание в море
В Туапсинском районе Кубани продлили запрет на купание в море - РИА Новости, 18.07.2023
В Туапсинском районе Кубани продлили запрет на купание в море
Запрет на купание в море в Туапсинском районе Краснодарского края продлён до 26 июля, ограничения связаны с поддержанием безопасной санитарно-эпидемиологической РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:17
2023-07-18T17:17
2023-07-18T17:17
туризм
туапсинский район
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884910029_0:11:3074:1740_1920x0_80_0_0_ebbc4fc9ac9739152689f3cae7c4df69.jpg
КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Запрет на купание в море в Туапсинском районе Краснодарского края продлён до 26 июля, ограничения связаны с поддержанием безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки после прошедших подтоплений, сообщили в пресс-службе района. "В Туапсинском районе продлён запрет на купание в море. Ограничения сохранятся до 26 июля включительно. Лабораторные исследования морской воды, которые проводят специалисты Роспотребнадзора, показали: снимать запрет на купание пока преждевременно", - говорится в сообщении. По данным властей, такое решение необходимо, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Ограничения на купание действуют с 12 июля после выпавших залповых ливней в Туапсинском районе. За прошлую неделю в Туапсинском районе дважды выпадали сильные осадки. Были подтоплены более 1150 дворов и около 450 домов. От ударов стихии разрушены два пешеходных моста, два водовода. Повреждены две школы и детский сад - все социальные объекты уже восстановлены. Пострадавшим в результате непогоды жителям Туапсинского района начали выплачивать компенсации.
https://ria.ru/20230718/kuban-1884851466.html
туапсинский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884910029_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_678e0ee9ec760581a2d821f4b1790db0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсинский район, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм
Туризм, Туапсинский район, Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новости - Туризм
В Туапсинском районе Кубани продлили запрет на купание в море
Запрет на купание в море продлили в Туапсинском районе Кубани до 26 июля