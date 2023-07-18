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В Туапсинском районе Кубани продлили запрет на купание в море

В Туапсинском районе Кубани продлили запрет на купание в море - РИА Новости, 18.07.2023

В Туапсинском районе Кубани продлили запрет на купание в море

Запрет на купание в море в Туапсинском районе Краснодарского края продлён до 26 июля, ограничения связаны с поддержанием безопасной санитарно-эпидемиологической РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:17

2023-07-18T17:17

2023-07-18T17:17

туризм

туапсинский район

краснодарский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Запрет на купание в море в Туапсинском районе Краснодарского края продлён до 26 июля, ограничения связаны с поддержанием безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки после прошедших подтоплений, сообщили в пресс-службе района. "В Туапсинском районе продлён запрет на купание в море. Ограничения сохранятся до 26 июля включительно. Лабораторные исследования морской воды, которые проводят специалисты Роспотребнадзора, показали: снимать запрет на купание пока преждевременно", - говорится в сообщении. По данным властей, такое решение необходимо, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Ограничения на купание действуют с 12 июля после выпавших залповых ливней в Туапсинском районе. За прошлую неделю в Туапсинском районе дважды выпадали сильные осадки. Были подтоплены более 1150 дворов и около 450 домов. От ударов стихии разрушены два пешеходных моста, два водовода. Повреждены две школы и детский сад - все социальные объекты уже восстановлены. Пострадавшим в результате непогоды жителям Туапсинского района начали выплачивать компенсации.

https://ria.ru/20230718/kuban-1884851466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

туапсинский район, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм