Рейтинг@Mail.ru
В Туапсинском районе Кубани продлили запрет на купание в море - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:17 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/tuapse-1884911187.html
В Туапсинском районе Кубани продлили запрет на купание в море
В Туапсинском районе Кубани продлили запрет на купание в море - РИА Новости, 18.07.2023
В Туапсинском районе Кубани продлили запрет на купание в море
Запрет на купание в море в Туапсинском районе Краснодарского края продлён до 26 июля, ограничения связаны с поддержанием безопасной санитарно-эпидемиологической РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:17
2023-07-18T17:17
туризм
туапсинский район
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884910029_0:11:3074:1740_1920x0_80_0_0_ebbc4fc9ac9739152689f3cae7c4df69.jpg
КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Запрет на купание в море в Туапсинском районе Краснодарского края продлён до 26 июля, ограничения связаны с поддержанием безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки после прошедших подтоплений, сообщили в пресс-службе района. "В Туапсинском районе продлён запрет на купание в море. Ограничения сохранятся до 26 июля включительно. Лабораторные исследования морской воды, которые проводят специалисты Роспотребнадзора, показали: снимать запрет на купание пока преждевременно", - говорится в сообщении. По данным властей, такое решение необходимо, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Ограничения на купание действуют с 12 июля после выпавших залповых ливней в Туапсинском районе. За прошлую неделю в Туапсинском районе дважды выпадали сильные осадки. Были подтоплены более 1150 дворов и около 450 домов. От ударов стихии разрушены два пешеходных моста, два водовода. Повреждены две школы и детский сад - все социальные объекты уже восстановлены. Пострадавшим в результате непогоды жителям Туапсинского района начали выплачивать компенсации.
https://ria.ru/20230718/kuban-1884851466.html
туапсинский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884910029_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_678e0ee9ec760581a2d821f4b1790db0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туапсинский район, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), новости - туризм
Туризм, Туапсинский район, Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Новости - Туризм
В Туапсинском районе Кубани продлили запрет на купание в море

Запрет на купание в море продлили в Туапсинском районе Кубани до 26 июля

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря в Туапсинском районе.
Побережье Черного моря в Туапсинском районе. - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Побережье Черного моря в Туапсинском районе.. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 июл - РИА Новости. Запрет на купание в море в Туапсинском районе Краснодарского края продлён до 26 июля, ограничения связаны с поддержанием безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки после прошедших подтоплений, сообщили в пресс-службе района.
«
"В Туапсинском районе продлён запрет на купание в море. Ограничения сохранятся до 26 июля включительно. Лабораторные исследования морской воды, которые проводят специалисты Роспотребнадзора, показали: снимать запрет на купание пока преждевременно", - говорится в сообщении.
По данным властей, такое решение необходимо, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Ограничения на купание действуют с 12 июля после выпавших залповых ливней в Туапсинском районе.
За прошлую неделю в Туапсинском районе дважды выпадали сильные осадки. Были подтоплены более 1150 дворов и около 450 домов. От ударов стихии разрушены два пешеходных моста, два водовода. Повреждены две школы и детский сад - все социальные объекты уже восстановлены. Пострадавшим в результате непогоды жителям Туапсинского района начали выплачивать компенсации.
Шторм на Черном море - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
На Кубани объявили штормовое предупреждение
Вчера, 13:25
 
ТуризмТуапсинский районКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала