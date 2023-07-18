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Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою - РИА Новости, 18.07.2023
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Культура
 
12:20 18.07.2023 (обновлено: 13:19 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/tsoy-1884830680.html
Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою
Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою - РИА Новости, 18.07.2023
Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою
Банк России выпустил в обращение памятную монету в честь Виктора Цоя, сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:20
2023-07-18T13:19
культура
экономика
россия
виктор цой
центральный банк рф (цб рф)
новости культуры
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Банк России выпустил в обращение памятную монету в честь Виктора Цоя, сообщается на сайте регулятора.&quot;Серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров&quot;, — указано пресс-релизе.Тираж монеты составил пять тысяч штук.На лицевой стороне указан номинал, и нанесены надписи "Российская Федерация", "Банк России" и "2023".На оборотной стороне — рельефный портрет Виктора Цоя с микрофоном на фоне изображения гитары с символическими языками пламени.Выпускаемые монеты — законное средство платежа на территории России, их обязаны принимать без ограничений, напомнили в ЦБ.
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экономика, россия, виктор цой, центральный банк рф (цб рф), новости культуры
Культура, Экономика, Россия, Виктор Цой, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Новости культуры
Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою

Центробанк выпустил в обращение памятную трехрублевую монету с изображением Виктора Цоя

© Фото : Банк РоссииПамятная монета, посвященная Виктору Цою
Памятная монета, посвященная Виктору Цою - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Банк России
Памятная монета, посвященная Виктору Цою
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Банк России выпустил в обращение памятную монету в честь Виктора Цоя, сообщается на сайте регулятора.
«

"Серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров", — указано пресс-релизе.

Тираж монеты составил пять тысяч штук.
На лицевой стороне указан номинал, и нанесены надписи "Российская Федерация", "Банк России" и "2023".
На оборотной стороне — рельефный портрет Виктора Цоя с микрофоном на фоне изображения гитары с символическими языками пламени.
Выпускаемые монеты — законное средство платежа на территории России, их обязаны принимать без ограничений, напомнили в ЦБ.
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