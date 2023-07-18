https://ria.ru/20230718/tsoy-1884830680.html

Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою

Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою - РИА Новости, 18.07.2023

Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою

Банк России выпустил в обращение памятную монету в честь Виктора Цоя, сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:20

2023-07-18T12:20

2023-07-18T13:19

культура

экономика

россия

виктор цой

центральный банк рф (цб рф)

новости культуры

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Банк России выпустил в обращение памятную монету в честь Виктора Цоя, сообщается на сайте регулятора."Серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров", — указано пресс-релизе.Тираж монеты составил пять тысяч штук.На лицевой стороне указан номинал, и нанесены надписи "Российская Федерация", "Банк России" и "2023".На оборотной стороне — рельефный портрет Виктора Цоя с микрофоном на фоне изображения гитары с символическими языками пламени.Выпускаемые монеты — законное средство платежа на территории России, их обязаны принимать без ограничений, напомнили в ЦБ.

https://ria.ru/20230621/kultura-1879683165.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, виктор цой, центральный банк рф (цб рф), новости культуры