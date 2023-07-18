https://ria.ru/20230718/tsoy-1884830680.html
Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою
Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою - РИА Новости, 18.07.2023
Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою
Банк России выпустил в обращение памятную монету в честь Виктора Цоя, сообщается на сайте регулятора. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:20
2023-07-18T12:20
2023-07-18T13:19
культура
экономика
россия
виктор цой
центральный банк рф (цб рф)
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884841875_0:0:1955:1100_1920x0_80_0_0_94d527c386593317baf297a8ec8a45e5.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Банк России выпустил в обращение памятную монету в честь Виктора Цоя, сообщается на сайте регулятора."Серебряная монета номиналом три рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 грамма, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров", — указано пресс-релизе.Тираж монеты составил пять тысяч штук.На лицевой стороне указан номинал, и нанесены надписи "Российская Федерация", "Банк России" и "2023".На оборотной стороне — рельефный портрет Виктора Цоя с микрофоном на фоне изображения гитары с символическими языками пламени.Выпускаемые монеты — законное средство платежа на территории России, их обязаны принимать без ограничений, напомнили в ЦБ.
https://ria.ru/20230621/kultura-1879683165.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884841875_488:0:1955:1100_1920x0_80_0_0_c7dc4ef0db7232bc1c1a3a9f45233b9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, виктор цой, центральный банк рф (цб рф), новости культуры
Культура, Экономика, Россия, Виктор Цой, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Новости культуры
Центробанк выпустил памятную монету, посвященную Виктору Цою
Центробанк выпустил в обращение памятную трехрублевую монету с изображением Виктора Цоя