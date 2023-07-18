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МВФ выразил обеспокоенность из-за повышенных цен на продовольствие - РИА Новости, 18.07.2023
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16:40 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/tseny-1884900308.html
МВФ выразил обеспокоенность из-за повышенных цен на продовольствие
МВФ выразил обеспокоенность из-за повышенных цен на продовольствие - РИА Новости, 18.07.2023
МВФ выразил обеспокоенность из-за повышенных цен на продовольствие
Повышенные цены на продовольствие и удобрения вызывают большое беспокойство Международного валютного фонда (МВФ), поскольку представляют угрозу недоедания для... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T16:40
2023-07-18T16:40
экономика
кристалина георгиева
мвф
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Повышенные цены на продовольствие и удобрения вызывают большое беспокойство Международного валютного фонда (МВФ), поскольку представляют угрозу недоедания для домохозяйств с низким доходом, сообщила на сайте директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Повышенные цены на еду и удобрения вызывают большое беспокойство, особенно для домохозяйств с низким доходом, для которых угроза продовольственной безопасности и недоедание являются значительно более постоянными", - говорится в опубликованном заявлении главы фонда. Георгиева добавила, что несмотря на изменение динамики инфляции в мире в сторону снижения темпов роста цен, ее общий уровень "все еще остается слишком высоким", а базовая инфляция трудно поддается воздействию вопреки значительным усилиям центробанков по ужесточению монетарной политики. Ранее в июле глава МВФ сообщила, что среднесрочный прогноз по росту мировой экономики в 3% является "самым слабым" за десятилетия, поскольку исторически этот показатель составлял 3,8%.
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экономика, кристалина георгиева, мвф, в мире
Экономика, Кристалина Георгиева, МВФ, В мире
МВФ выразил обеспокоенность из-за повышенных цен на продовольствие

Глава МВФ Георгиева: повышенные цены на еду и удобрения вызывают большое беспокойство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Повышенные цены на продовольствие и удобрения вызывают большое беспокойство Международного валютного фонда (МВФ), поскольку представляют угрозу недоедания для домохозяйств с низким доходом, сообщила на сайте директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
«
"Повышенные цены на еду и удобрения вызывают большое беспокойство, особенно для домохозяйств с низким доходом, для которых угроза продовольственной безопасности и недоедание являются значительно более постоянными", - говорится в опубликованном заявлении главы фонда.
Георгиева добавила, что несмотря на изменение динамики инфляции в мире в сторону снижения темпов роста цен, ее общий уровень "все еще остается слишком высоким", а базовая инфляция трудно поддается воздействию вопреки значительным усилиям центробанков по ужесточению монетарной политики.
Ранее в июле глава МВФ сообщила, что среднесрочный прогноз по росту мировой экономики в 3% является "самым слабым" за десятилетия, поскольку исторически этот показатель составлял 3,8%.
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ЭкономикаКристалина ГеоргиеваМВФВ мире
 
 
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