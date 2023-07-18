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Торгово-логистический центр введут в якутской Арктике до конца года - РИА Новости, 18.07.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
10:36 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/tsentr-1884797080.html
Торгово-логистический центр введут в якутской Арктике до конца года
Торгово-логистический центр введут в якутской Арктике до конца года - РИА Новости, 18.07.2023
Торгово-логистический центр введут в якутской Арктике до конца года
Торгово-логистический центр введут в работу до конца 2023 года в арктическом селе Жиганск, проект стоит свыше 140 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:36
2023-07-18T10:36
республика саха (якутия)
экономика
арктика
айсен николаев
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ЯКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Торгово-логистический центр введут в работу до конца 2023 года в арктическом селе Жиганск, проект стоит свыше 140 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. Отмечается, что по поручению главы региона Айсена Николаева до конца 2025 года торгово-логистические центры должны появиться во всех 13 арктических районах республики. На данный момент введены в работу 5 логистических центров. Положительный эффект от ввода ТЛЦ выражается в гарантии постоянного наличия социально значимых товаров и создания условий для хранения овощей и продуктов, что сохранит их качество и увеличит длительность хранения. "В этом году в Жиганске введут в работу торгово-логистический центр", - рассказали в пресс-службе. Стоимость проекта составляет более 141 миллиона рублей. Заказчик, АО "Якутоптторг", закупает и завозит строительные материалы отечественного производства. Это позволило построить ТЛЦ без отклонений от проекта за меньшие средства. Общая площадь здания 578,49 квадратных метров. Объект включает себя торговый зал, овощехранилище, холодильные камеры, тёплый склад и холодный склад. В ходе рабочего визита в селе Жиганск Жиганского национального эвенкийского района на строительной площадке побывал глава республики. "Нужно ввести объект в работу в установленные сроки – до конца ноября текущего года", – поручил Николаев. По данным "Якутоптторга", построен один из складов ТЛЦ, где уже хранятся 165 тонн социально значимых продуктов. Также ожидается поставка товаров в августе и сентябре текущего года. Ранее сообщалось о том, что реализация проекта по открытию торгово-логистических центров в арктических районах Якутии началась в 2021 году. Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев рассказал РИА Новости о том, что более 1 миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах, в 2023 году финансирование составило порядка 300 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230613/tsentr-1877764258.html
https://ria.ru/20230614/udmurtiya-1878172925.html
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экономика, арктика, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Экономика, Арктика, Айсен Николаев
Торгово-логистический центр введут в якутской Арктике до конца года

Еще один торгово-логистический центр введут в арктическом селе Жиганск до конца года

© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства ЯкутииТоргово-логистический центр планируют построить в Жиганске
Торгово-логистический центр планируют построить в Жиганске
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Якутии
Торгово-логистический центр планируют построить в Жиганске
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Торгово-логистический центр введут в работу до конца 2023 года в арктическом селе Жиганск, проект стоит свыше 140 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
Отмечается, что по поручению главы региона Айсена Николаева до конца 2025 года торгово-логистические центры должны появиться во всех 13 арктических районах республики. На данный момент введены в работу 5 логистических центров. Положительный эффект от ввода ТЛЦ выражается в гарантии постоянного наличия социально значимых товаров и создания условий для хранения овощей и продуктов, что сохранит их качество и увеличит длительность хранения. "В этом году в Жиганске введут в работу торгово-логистический центр", - рассказали в пресс-службе.
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Стоимость проекта составляет более 141 миллиона рублей. Заказчик, АО "Якутоптторг", закупает и завозит строительные материалы отечественного производства. Это позволило построить ТЛЦ без отклонений от проекта за меньшие средства. Общая площадь здания 578,49 квадратных метров. Объект включает себя торговый зал, овощехранилище, холодильные камеры, тёплый склад и холодный склад.
В ходе рабочего визита в селе Жиганск Жиганского национального эвенкийского района на строительной площадке побывал глава республики.
«
"Нужно ввести объект в работу в установленные сроки – до конца ноября текущего года", – поручил Николаев.
По данным "Якутоптторга", построен один из складов ТЛЦ, где уже хранятся 165 тонн социально значимых продуктов. Также ожидается поставка товаров в августе и сентябре текущего года.
Ранее сообщалось о том, что реализация проекта по открытию торгово-логистических центров в арктических районах Якутии началась в 2021 году.
Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев рассказал РИА Новости о том, что более 1 миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах, в 2023 году финансирование составило порядка 300 миллионов рублей.
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Республика Саха (Якутия)ЭкономикаАрктикаАйсен Николаев
 
 
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