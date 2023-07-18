https://ria.ru/20230718/tsentr-1884797080.html

Торгово-логистический центр введут в якутской Арктике до конца года

Торгово-логистический центр введут в якутской Арктике до конца года - РИА Новости, 18.07.2023

Торгово-логистический центр введут в якутской Арктике до конца года

Торгово-логистический центр введут в работу до конца 2023 года в арктическом селе Жиганск, проект стоит свыше 140 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:36

2023-07-18T10:36

2023-07-18T10:36

республика саха (якутия)

экономика

арктика

айсен николаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884796183_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_904c75ecb0440056a637a70f54573081.jpg

ЯКУТСК, 18 июл - РИА Новости. Торгово-логистический центр введут в работу до конца 2023 года в арктическом селе Жиганск, проект стоит свыше 140 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии. Отмечается, что по поручению главы региона Айсена Николаева до конца 2025 года торгово-логистические центры должны появиться во всех 13 арктических районах республики. На данный момент введены в работу 5 логистических центров. Положительный эффект от ввода ТЛЦ выражается в гарантии постоянного наличия социально значимых товаров и создания условий для хранения овощей и продуктов, что сохранит их качество и увеличит длительность хранения. "В этом году в Жиганске введут в работу торгово-логистический центр", - рассказали в пресс-службе. Стоимость проекта составляет более 141 миллиона рублей. Заказчик, АО "Якутоптторг", закупает и завозит строительные материалы отечественного производства. Это позволило построить ТЛЦ без отклонений от проекта за меньшие средства. Общая площадь здания 578,49 квадратных метров. Объект включает себя торговый зал, овощехранилище, холодильные камеры, тёплый склад и холодный склад. В ходе рабочего визита в селе Жиганск Жиганского национального эвенкийского района на строительной площадке побывал глава республики. "Нужно ввести объект в работу в установленные сроки – до конца ноября текущего года", – поручил Николаев. По данным "Якутоптторга", построен один из складов ТЛЦ, где уже хранятся 165 тонн социально значимых продуктов. Также ожидается поставка товаров в августе и сентябре текущего года. Ранее сообщалось о том, что реализация проекта по открытию торгово-логистических центров в арктических районах Якутии началась в 2021 году. Заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера республики Михаил Погодаев рассказал РИА Новости о том, что более 1 миллиарда рублей получит Якутия до 2025 года из федерального бюджета на строительство торгово-логистических центров в арктических районах, в 2023 году финансирование составило порядка 300 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230613/tsentr-1877764258.html

https://ria.ru/20230614/udmurtiya-1878172925.html

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, арктика, айсен николаев