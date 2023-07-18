https://ria.ru/20230718/torgovlya-1884784991.html

Товарооборот между Китаем и Украиной с начала года упал примерно на треть

Товарооборот между Китаем и Украиной с начала года упал примерно на треть - РИА Новости, 18.07.2023

Товарооборот между Китаем и Украиной с начала года упал примерно на треть

Товарооборот Китая и Украины за январь-июнь 2023 года снизился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,84 миллиарда долларов,... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:22

2023-07-18T09:22

2023-07-18T09:23

экономика

китай

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570181638_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_76ad2bb8f8ac7eb5ec47b7724df502fa.jpg

ПЕКИН, 18 июл - РИА Новости. Товарооборот Китая и Украины за январь-июнь 2023 года снизился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,84 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. В том числе Китай за первые шесть месяцев года экспортировал на Украину товаров на сумму 1,17 миллиарда долларов, что на 45,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, Украина поставила в Китай товаров на 2,67 миллиарда долларов - снижение в годовом выражении составило 21,8%. Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 663,304 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину составил 232,881 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 430,423 миллиона долларов. По итогам 2021 года товарооборот Украины и Китая достиг отметки в 19,29 миллиарда долларов, а в 2022 году – лишь 7,65 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230717/ukraina-1884666126.html

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, украина