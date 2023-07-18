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Товарооборот между Китаем и Украиной с начала года упал примерно на треть - РИА Новости, 18.07.2023
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09:22 18.07.2023 (обновлено: 09:23 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/torgovlya-1884784991.html
Товарооборот между Китаем и Украиной с начала года упал примерно на треть
Товарооборот между Китаем и Украиной с начала года упал примерно на треть - РИА Новости, 18.07.2023
Товарооборот между Китаем и Украиной с начала года упал примерно на треть
Товарооборот Китая и Украины за январь-июнь 2023 года снизился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,84 миллиарда долларов,... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:22
2023-07-18T09:23
экономика
китай
украина
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ПЕКИН, 18 июл - РИА Новости. Товарооборот Китая и Украины за январь-июнь 2023 года снизился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,84 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР. В том числе Китай за первые шесть месяцев года экспортировал на Украину товаров на сумму 1,17 миллиарда долларов, что на 45,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, Украина поставила в Китай товаров на 2,67 миллиарда долларов - снижение в годовом выражении составило 21,8%. Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 663,304 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину составил 232,881 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 430,423 миллиона долларов. По итогам 2021 года товарооборот Украины и Китая достиг отметки в 19,29 миллиарда долларов, а в 2022 году – лишь 7,65 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884666126.html
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экономика, китай, украина
Экономика, Китай, Украина
Товарооборот между Китаем и Украиной с начала года упал примерно на треть

Таможня КНР: товарооборот между Китаем и Украиной в первом полугодии упал на 31,2 процента

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Въездной знак города Киева - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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ПЕКИН, 18 июл - РИА Новости. Товарооборот Китая и Украины за январь-июнь 2023 года снизился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,84 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
В том числе Китай за первые шесть месяцев года экспортировал на Украину товаров на сумму 1,17 миллиарда долларов, что на 45,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, Украина поставила в Китай товаров на 2,67 миллиарда долларов - снижение в годовом выражении составило 21,8%.
Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 663,304 миллиона долларов, экспорт Китая на Украину составил 232,881 миллиона долларов, Украина ввезла в Китай товаров на 430,423 миллиона долларов.
По итогам 2021 года товарооборот Украины и Китая достиг отметки в 19,29 миллиарда долларов, а в 2022 году – лишь 7,65 миллиарда долларов.
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