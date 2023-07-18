https://ria.ru/20230718/tonnel-1885288411.html
Движение по Арбатскому тоннелю в Москве восстановлено после подтопления
Движение по Арбатскому тоннелю в Москве восстановлено после подтопления - РИА Новости, 20.07.2023
Движение по Арбатскому тоннелю в Москве восстановлено после подтопления
Движение по Арбатскому тоннелю в Москве полностью восстановили после подтопления из-за ливней, обрушившихся на город во вторник, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-18T17:50
2023-07-18T17:50
2023-07-20T14:53
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Движение по Арбатскому тоннелю в Москве полностью восстановили после подтопления из-за ливней, обрушившихся на город во вторник, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее телеграм-каналы телеканалов "Москва 24" и "360" сообщали о том, что несколько автомобилей застряли в Арбатском тоннеле. На видео можно наблюдать как машины практически по крышу затоплены дождевой водой. "Временное скопление воды было полностью устранено. Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении комплекса. Ранее комплекс городского хозяйства Москвы сообщил о том, что свыше четверти месячной нормы осадков меньше чем за час выпало в отдельных районах Москвы, наибольшее количество осадков зафиксировано в центре города, на севере и северо-востоке. Как отмечается, порывы ветра на юге столицы достигали 20 метров в секунду, на северо-востоке - 15 метров в секунду. Кроме того, столичный дептранс сообщал, что городской транспорт работает штатно в период непогоды, москвичам рекомендовали использовать его вместо личных автомобилей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Движение по Арбатскому тоннелю в Москве полностью восстановили после подтопления из-за ливней, обрушившихся на город во вторник, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее телеграм-каналы телеканалов "Москва 24" и "360" сообщали о том, что несколько автомобилей застряли в Арбатском тоннеле. На видео можно наблюдать как машины практически по крышу затоплены дождевой водой.
"Временное скопление воды было полностью устранено. Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении комплекса
.
Ранее комплекс городского хозяйства Москвы сообщил о том, что свыше четверти месячной нормы осадков меньше чем за час выпало в отдельных районах Москвы, наибольшее количество осадков зафиксировано в центре города, на севере и северо-востоке. Как отмечается, порывы ветра на юге столицы достигали 20 метров в секунду, на северо-востоке - 15 метров в секунду.
Кроме того, столичный дептранс сообщал, что городской транспорт работает штатно в период непогоды, москвичам рекомендовали использовать его вместо личных автомобилей.