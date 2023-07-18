https://ria.ru/20230718/tonnel-1885288411.html

Движение по Арбатскому тоннелю в Москве восстановлено после подтопления

Движение по Арбатскому тоннелю в Москве восстановлено после подтопления - РИА Новости, 20.07.2023

Движение по Арбатскому тоннелю в Москве восстановлено после подтопления

Движение по Арбатскому тоннелю в Москве полностью восстановили после подтопления из-за ливней, обрушившихся на город во вторник, сообщается в телеграм-канале... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-18T17:50

2023-07-18T17:50

2023-07-20T14:53

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Движение по Арбатскому тоннелю в Москве полностью восстановили после подтопления из-за ливней, обрушившихся на город во вторник, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Ранее телеграм-каналы телеканалов "Москва 24" и "360" сообщали о том, что несколько автомобилей застряли в Арбатском тоннеле. На видео можно наблюдать как машины практически по крышу затоплены дождевой водой. "Временное скопление воды было полностью устранено. Движение полностью восстановлено", - говорится в сообщении комплекса. Ранее комплекс городского хозяйства Москвы сообщил о том, что свыше четверти месячной нормы осадков меньше чем за час выпало в отдельных районах Москвы, наибольшее количество осадков зафиксировано в центре города, на севере и северо-востоке. Как отмечается, порывы ветра на юге столицы достигали 20 метров в секунду, на северо-востоке - 15 метров в секунду. Кроме того, столичный дептранс сообщал, что городской транспорт работает штатно в период непогоды, москвичам рекомендовали использовать его вместо личных автомобилей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, происшествия, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы