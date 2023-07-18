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ООН проигнорировала диверсии Украины на Крымском мосту, заявил МИД России - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:51 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/terakt-1884962653.html
ООН проигнорировала диверсии Украины на Крымском мосту, заявил МИД России
ООН проигнорировала диверсии Украины на Крымском мосту, заявил МИД России - РИА Новости, 18.07.2023
ООН проигнорировала диверсии Украины на Крымском мосту, заявил МИД России
Генсек ООН Антониу Гутерреш отдает предпочтение украинской части стамбульских договоренностей по зерну, удобрениям и продовольствию, при этом "раз за разом"... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T23:51
2023-07-18T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
владимир путин
антониу гутерреш
оон
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш отдает предпочтение украинской части стамбульских договоренностей по зерну, удобрениям и продовольствию, при этом "раз за разом" игнорирует диверсии Киева, заявили в министерстве иностранных дел России. "Из двух подписанных в Стамбуле год назад договоренностей - черноморская инициатива и меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта - генеральный секретарь явное предпочтение отдает украинской части", - говорится в заявлении МИД. В МИД также отметили, что в подаче генсека ООН выходит, что именно морские перевозки 32 миллионов тонн украинского зерна - преимущественно кормовой кукурузы и в "сытые" страны - спасли мир от голода. "До российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница, которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%), а также удобрений Секретариату ООН, судя по всему, дела нет", - добавил МИД РФ. В министерстве также заявили, что Гутерреш "вопреки всем законам дипломатической переписки фактически "обнародовал" свое личное послание на имя президента РФ Владимира Путина". "В завершение важно особо обратить внимание на то, как генеральный секретарь ООН и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева", - добавил МИД РФ. Согласно заявлению ведомства, под прикрытием развернутого в рамках черноморской инициативы гуманитарного коридора и судоходства Киев "постоянно пытался атаковать российские гражданские и военные объекты, по сути, попирая дух и букву договоренности". "Очередная такая террористическая атака на Крымский мост, в результате которой погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка, произошла 17 июля. Однако в Секретариате ООН не нашли даже слов соболезнования в связи с этим", - отметило министерство. Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позднее он назвал бессовестной позицию стран Европы, не выполнивших условия сделки.
https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html
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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран
17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса".
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в мире, россия, киев, владимир путин, антониу гутерреш, оон, следственный комитет россии (ск рф), марат хуснуллин, украина, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, ООН, Следственный комитет России (СК РФ), Марат Хуснуллин, Украина, ЧП на Крымском мосту
ООН проигнорировала диверсии Украины на Крымском мосту, заявил МИД России

МИД: генсек ООН Гутерреш вновь закрыл глаза на диверсии Киева после ЧП на Крымском мосту

© Фото : Maxar TechnologiesПоврежденный Крымский мост в июле 2023 года
Поврежденный Крымский мост в июле 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : Maxar Technologies
Поврежденный Крымский мост в июле 2023 года
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш отдает предпочтение украинской части стамбульских договоренностей по зерну, удобрениям и продовольствию, при этом "раз за разом" игнорирует диверсии Киева, заявили в министерстве иностранных дел России.
"Из двух подписанных в Стамбуле год назад договоренностей - черноморская инициатива и меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта - генеральный секретарь явное предпочтение отдает украинской части", - говорится в заявлении МИД.
В МИД также отметили, что в подаче генсека ООН выходит, что именно морские перевозки 32 миллионов тонн украинского зерна - преимущественно кормовой кукурузы и в "сытые" страны - спасли мир от голода.
"До российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница, которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%), а также удобрений Секретариату ООН, судя по всему, дела нет", - добавил МИД РФ.
В министерстве также заявили, что Гутерреш "вопреки всем законам дипломатической переписки фактически "обнародовал" свое личное послание на имя президента РФ Владимира Путина".
"В завершение важно особо обратить внимание на то, как генеральный секретарь ООН и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева", - добавил МИД РФ.
Согласно заявлению ведомства, под прикрытием развернутого в рамках черноморской инициативы гуманитарного коридора и судоходства Киев "постоянно пытался атаковать российские гражданские и военные объекты, по сути, попирая дух и букву договоренности".
Проверка судна Норд Винд под флагом Барбадоса, которое следует с Украины с грузом зерна, в порту Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
Вчера, 08:00
"Очередная такая террористическая атака на Крымский мост, в результате которой погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка, произошла 17 июля. Однако в Секретариате ООН не нашли даже слов соболезнования в связи с этим", - отметило министерство.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью.
ЧП на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

Поврежденная часть Крымского моста

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

На месте происшествия работают экстренные службы.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

Пассажирский поезд на Крымском мосту

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Паромы на Керченской переправе

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Работает Керченская паромная переправа.

Люди у паромной переправы

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

Информационное табло на шоссе о закрытии движения по Крымскому мосту

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

Перекрытие движения на Крымском мосту

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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11 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Керченская паромная переправа

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 12

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 12

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
12 из 12
В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позднее он назвал бессовестной позицию стран Европы, не выполнивших условия сделки.
Это преступление бессмысленное — Путин о теракте на Крымском мосту
Уже дал поручения. Путин пригрозил Киеву ответом после теракта в Крыму
17 июля, 20:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВладимир ПутинАнтониу ГутеррешООНСледственный комитет России (СК РФ)Марат ХуснуллинУкраинаЧП на Крымском мосту
 
 
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