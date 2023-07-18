https://ria.ru/20230718/terakt-1884962653.html

ООН проигнорировала диверсии Украины на Крымском мосту, заявил МИД России

ООН проигнорировала диверсии Украины на Крымском мосту, заявил МИД России - РИА Новости, 18.07.2023

ООН проигнорировала диверсии Украины на Крымском мосту, заявил МИД России

Генсек ООН Антониу Гутерреш отдает предпочтение украинской части стамбульских договоренностей по зерну, удобрениям и продовольствию, при этом "раз за разом"... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T23:51

2023-07-18T23:51

2023-07-18T23:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш отдает предпочтение украинской части стамбульских договоренностей по зерну, удобрениям и продовольствию, при этом "раз за разом" игнорирует диверсии Киева, заявили в министерстве иностранных дел России. "Из двух подписанных в Стамбуле год назад договоренностей - черноморская инициатива и меморандум Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта - генеральный секретарь явное предпочтение отдает украинской части", - говорится в заявлении МИД. В МИД также отметили, что в подаче генсека ООН выходит, что именно морские перевозки 32 миллионов тонн украинского зерна - преимущественно кормовой кукурузы и в "сытые" страны - спасли мир от голода. "До российского зернового экспорта, большую часть которого составляет пшеница, которая направляется в страны Азии (60%) и Африки (30%), а также удобрений Секретариату ООН, судя по всему, дела нет", - добавил МИД РФ. В министерстве также заявили, что Гутерреш "вопреки всем законам дипломатической переписки фактически "обнародовал" свое личное послание на имя президента РФ Владимира Путина". "В завершение важно особо обратить внимание на то, как генеральный секретарь ООН и его сотрудники раз за разом закрывают глаза на террористические вылазки и диверсии Киева", - добавил МИД РФ. Согласно заявлению ведомства, под прикрытием развернутого в рамках черноморской инициативы гуманитарного коридора и судоходства Киев "постоянно пытался атаковать российские гражданские и военные объекты, по сути, попирая дух и букву договоренности". "Очередная такая террористическая атака на Крымский мост, в результате которой погибли два человека и пострадала несовершеннолетняя девочка, произошла 17 июля. Однако в Секретариате ООН не нашли даже слов соболезнования в связи с этим", - отметило министерство. Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позднее он назвал бессовестной позицию стран Европы, не выполнивших условия сделки.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html

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Зерновая сделка приостановлена: причины, ожидания и последствия для стран 17 июля по решению российской стороны была приостановлена зерновая сделка, просуществовавшая почти год. Причина — невыполнение обязательств, касающихся российской стороны, а именно — переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT , возобновление поставок сельхозтехники и работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса". 2023-07-18T23:51 true PT2M13S

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