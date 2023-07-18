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Полянский: в кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 18.07.2023 (обновлено: 21:44 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/terakt-1884950708.html
Полянский: в кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост
Полянский: в кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост - РИА Новости, 18.07.2023
Полянский: в кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост
В кулуарах ООН дипломаты из нескольких стран выразили возмущение после организованного киевским режимом теракта на Крымском мосту, заявил первый заместитель... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T21:06
2023-07-18T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
дмитрий полянский
оон
чп на крымском мосту
марат хуснуллин
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ООН, 18 июл — РИА Новости. В кулуарах ООН дипломаты из нескольких стран выразили возмущение после организованного киевским режимом теракта на Крымском мосту, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала Соловьев Live. "В кулуарах коллеги — особенно из незаангажированных стран — высказывают как минимум удивление, а некоторые и возмущение. Потому что все прекрасно понимают, что это удар по мирной инфраструктуре. Они знают, что погибли невинные люди, которые находились в сотнях километров от зоны боевых действий. И объяснить это какими-то военными потребностями практически невозможно", — сказал он.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на этом участке восстановят к осени.Кроме того, по данным вице-премьера Марата Хуснуллина, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать. Для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров.Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима, а сегодня Минобороны сообщило о нанесении российскими войсками удара возмездия по объектам в Одессе, в частности по судоремонтному заводу, где украинцы готовили беспилотные катера для диверсии.
https://ria.ru/20230718/most-1884945306.html
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в мире, киев, россия, дмитрий полянский, оон, чп на крымском мосту, марат хуснуллин, белгородская область, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, ЧП на Крымском мосту, Марат Хуснуллин, Белгородская область, Владимир Путин, Украина
Полянский: в кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост

Зампостпреда России Полянский: в ООН дипломаты возмутились атакой Киева на Крымский мост

© Национальный антитеррористический комитетОбстановка на Крымском мосту. Кадр видео
Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео
© Национальный антитеррористический комитет
Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео
Читать ria.ru в
ООН, 18 июл — РИА Новости. В кулуарах ООН дипломаты из нескольких стран выразили возмущение после организованного киевским режимом теракта на Крымском мосту, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала Соловьев Live.
"В кулуарах коллеги — особенно из незаангажированных стран — высказывают как минимум удивление, а некоторые и возмущение. Потому что все прекрасно понимают, что это удар по мирной инфраструктуре. Они знают, что погибли невинные люди, которые находились в сотнях километров от зоны боевых действий. И объяснить это какими-то военными потребностями практически невозможно", — сказал он.
ЧП на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

Поврежденная часть Крымского моста

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

На месте происшествия работают экстренные службы.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

Пассажирский поезд на Крымском мосту

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Паромы на Керченской переправе

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Работает Керченская паромная переправа.

Люди у паромной переправы

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

Информационное табло на шоссе о закрытии движения по Крымскому мосту

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

Перекрытие движения на Крымском мосту

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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11 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Керченская паромная переправа

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 12

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 12

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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11 из 12

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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12 из 12
В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на этом участке восстановят к осени.
Кроме того, по данным вице-премьера Марата Хуснуллина, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать. Для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров.
Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима, а сегодня Минобороны сообщило о нанесении российскими войсками удара возмездия по объектам в Одессе, в частности по судоремонтному заводу, где украинцы готовили беспилотные катера для диверсии.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Оперштаб рассказал о ситуации на Крымском мосту
Вчера, 20:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДмитрий ПолянскийООНЧП на Крымском мостуМарат ХуснуллинБелгородская областьВладимир ПутинУкраина
 
 
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