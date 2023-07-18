https://ria.ru/20230718/terakt-1884950708.html

Полянский: в кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост

Полянский: в кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост - РИА Новости, 18.07.2023

Полянский: в кулуарах ООН возмутились атакой Киева на Крымский мост

В кулуарах ООН дипломаты из нескольких стран выразили возмущение после организованного киевским режимом теракта на Крымском мосту, заявил первый заместитель... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T21:06

2023-07-18T21:06

2023-07-18T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

киев

россия

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оон

чп на крымском мосту

марат хуснуллин

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ООН, 18 июл — РИА Новости. В кулуарах ООН дипломаты из нескольких стран выразили возмущение после организованного киевским режимом теракта на Крымском мосту, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский в эфире телеканала Соловьев Live. "В кулуарах коллеги — особенно из незаангажированных стран — высказывают как минимум удивление, а некоторые и возмущение. Потому что все прекрасно понимают, что это удар по мирной инфраструктуре. Они знают, что погибли невинные люди, которые находились в сотнях километров от зоны боевых действий. И объяснить это какими-то военными потребностями практически невозможно", — сказал он.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на этом участке восстановят к осени.Кроме того, по данным вице-премьера Марата Хуснуллина, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать. Для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров.Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима, а сегодня Минобороны сообщило о нанесении российскими войсками удара возмездия по объектам в Одессе, в частности по судоремонтному заводу, где украинцы готовили беспилотные катера для диверсии.

https://ria.ru/20230718/most-1884945306.html

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