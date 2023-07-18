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Госдеп заявил о непричастности США к теракту на Крымском мосту

Госдеп заявил о непричастности США к теракту на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023

Госдеп заявил о непричастности США к теракту на Крымском мосту

США не причастны к атаке на Крымский мост, заявил официальный представитель госдепа Мэтью Миллер. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T20:54

2023-07-18T20:54

2023-07-18T21:04

специальная военная операция на украине

в мире

сша

государственный департамент сша

марат хуснуллин

анатолий антонов

чп на крымском мосту

россия

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ВАШИНГТОН, 18 июл – РИА Новости. США не причастны к атаке на Крымский мост, заявил официальный представитель госдепа Мэтью Миллер."Это абсолютно не правда", - заявил Миллер на брифинге.Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, который в контексте атаки на Крымский мост обвинил Штаты в покрывательстве украинских радикалов, подчеркнув, что такое поведение делает США причастными к преступлениям Киева.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.Ликвидацией последствий занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. В ночь на вторник движение автотранспорта было восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.

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