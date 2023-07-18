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В ГД предложили атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/terakt-1884867464.html
В ГД предложили атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту
В ГД предложили атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023
В ГД предложили атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту
В ответ на теракт на Крымском мосту следует наносить удары по украинским объектам инфраструктуры, по морским портам, чтобы предотвратить дальнейшие атаки с... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:40
2023-07-18T14:40
специальная военная операция на украине
украина
россия
госдума рф
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В ответ на теракт на Крымском мосту следует наносить удары по украинским объектам инфраструктуры, по морским портам, чтобы предотвратить дальнейшие атаки с моря, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД по промышленности Александр Спиридонов. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. "Надо наносить удары по инфраструктуре и, как вариант, можно начать с нанесения ударов по морским портам - для того, чтобы предотвратить дальнейшие нападения с моря на наши объекты", - сказал Спиридонов. Он добавил, что необходимо избежать жертв среди мирного населения, потому что РФ не может поступать так, "как действуют украинские террористы".
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украина, россия, госдума рф, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Госдума РФ, ЧП на Крымском мосту
В ГД предложили атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту

Депутат Спиридонов предложил атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В ответ на теракт на Крымском мосту следует наносить удары по украинским объектам инфраструктуры, по морским портам, чтобы предотвратить дальнейшие атаки с моря, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД по промышленности Александр Спиридонов.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
«
"Надо наносить удары по инфраструктуре и, как вариант, можно начать с нанесения ударов по морским портам - для того, чтобы предотвратить дальнейшие нападения с моря на наши объекты", - сказал Спиридонов.
Он добавил, что необходимо избежать жертв среди мирного населения, потому что РФ не может поступать так, "как действуют украинские террористы".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияГосдума РФЧП на Крымском мосту
 
 
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