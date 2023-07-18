https://ria.ru/20230718/terakt-1884867464.html
В ГД предложили атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту
В ГД предложили атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023
В ГД предложили атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту
В ответ на теракт на Крымском мосту следует наносить удары по украинским объектам инфраструктуры, по морским портам, чтобы предотвратить дальнейшие атаки с... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:40
2023-07-18T14:40
2023-07-18T14:40
специальная военная операция на украине
украина
россия
госдума рф
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В ответ на теракт на Крымском мосту следует наносить удары по украинским объектам инфраструктуры, по морским портам, чтобы предотвратить дальнейшие атаки с моря, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД по промышленности Александр Спиридонов. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. "Надо наносить удары по инфраструктуре и, как вариант, можно начать с нанесения ударов по морским портам - для того, чтобы предотвратить дальнейшие нападения с моря на наши объекты", - сказал Спиридонов. Он добавил, что необходимо избежать жертв среди мирного населения, потому что РФ не может поступать так, "как действуют украинские террористы".
https://ria.ru/20230718/spetsoperatsiya-1884823646.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_327065fa884f8c3f92cb171af7fa0ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, госдума рф, чп на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Госдума РФ, ЧП на Крымском мосту
В ГД предложили атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту
Депутат Спиридонов предложил атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту