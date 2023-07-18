https://ria.ru/20230718/terakt-1884867464.html

В ГД предложили атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту

В ГД предложили атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023

В ГД предложили атаковать порты Украины в ответ на теракт на Крымском мосту

В ответ на теракт на Крымском мосту следует наносить удары по украинским объектам инфраструктуры, по морским портам, чтобы предотвратить дальнейшие атаки с... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:40

2023-07-18T14:40

2023-07-18T14:40

специальная военная операция на украине

украина

россия

госдума рф

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В ответ на теракт на Крымском мосту следует наносить удары по украинским объектам инфраструктуры, по морским портам, чтобы предотвратить дальнейшие атаки с моря, заявил РИА Новости замглавы комитета ГД по промышленности Александр Спиридонов. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. "Надо наносить удары по инфраструктуре и, как вариант, можно начать с нанесения ударов по морским портам - для того, чтобы предотвратить дальнейшие нападения с моря на наши объекты", - сказал Спиридонов. Он добавил, что необходимо избежать жертв среди мирного населения, потому что РФ не может поступать так, "как действуют украинские террористы".

https://ria.ru/20230718/spetsoperatsiya-1884823646.html

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украина, россия, госдума рф, чп на крымском мосту