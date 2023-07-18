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В Крыму рассказали, как теракт на мосту повлиял на туризм

В Крыму рассказали, как теракт на мосту повлиял на туризм - РИА Новости, 18.07.2023

В Крыму рассказали, как теракт на мосту повлиял на туризм

Министерство курортов и туризма Крыма не фиксирует большого количества отмен бронирования после теракта на Крымском мосту, сообщил в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:30

2023-07-18T13:30

2023-07-18T14:17

туризм

чп на крымском мосту

новости - туризм

марат хуснуллин

следственный комитет россии (ск рф)

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

россия

краснодарский край

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство курортов и туризма Крыма не фиксирует большого количества отмен бронирования после теракта на Крымском мосту, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ведомства Вадим Волченко."Какого-то большого количества отмен бронирования не фиксируем ни мы, ни туроператоры… Сейчас у нас работает туристический центр на въезде в Крым со стороны Краснодарского края на автозаправочной станции. И мои коллеги говорят о том, что в принципе пассажиропоток потихонечку восстанавливается. Он уже становится сопоставимым с периодами до произошедшего вчера", - сказал Волченко.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью.В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений.

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чп на крымском мосту, новости - туризм, марат хуснуллин, следственный комитет россии (ск рф), вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), россия, краснодарский край, киев