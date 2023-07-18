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Жительницу Углича, готовившую теракт, арестовали на два месяца - РИА Новости, 18.07.2023
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11:22 18.07.2023 (обновлено: 11:40 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/terakt-1884813145.html
Жительницу Углича, готовившую теракт, арестовали на два месяца
Жительницу Углича, готовившую теракт, арестовали на два месяца - РИА Новости, 18.07.2023
Жительницу Углича, готовившую теракт, арестовали на два месяца
Обвиняемая в приготовлении теракта жительница Углича арестована Кировским судом Ярославля на два месяца, сообщила РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:22
2023-07-18T11:40
происшествия
углич
ярославль
ярославская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Обвиняемая в приготовлении теракта жительница Углича арестована Кировским судом Ярославля на два месяца, сообщила РИА Новости представитель суда."Пятнадцатого июля следователем УФСБ России по Ярославской области Поповым заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нетунаевой Вероники Николаевны, уроженки города Норильска, жительницы Углича Ярославской области. Она обвиняется в совершении преступления… приготовление к квалифицированному террористическому акту", - сообщила представитель суда.По ее словам, суд в тот же день рассмотрел ходатайство. "Ходатайство следователя удовлетворено, отношении Нетунаевой Вероники Николаевны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 13 сентября", - сообщили в суде.Во вторник ФСБ сообщила, что в Угличе задержана россиянка 1987 года рождения, собиравшая в интересах Украины информацию об объекте критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта. У задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Из видео ФСБ следует, что она обсуждала с кураторами взрыв на одной из ГЭС в регионе.
https://ria.ru/20230718/zederzhanie-1884789435.html
углич
ярославль
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происшествия, углич, ярославль, ярославская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Углич, Ярославль, Ярославская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительницу Углича, готовившую теракт, арестовали на два месяца

В Ярославле арестовали на два месяца жительницу Углича, обвиняемую в подготовке теракта

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Обвиняемая в приготовлении теракта жительница Углича арестована Кировским судом Ярославля на два месяца, сообщила РИА Новости представитель суда.
"Пятнадцатого июля следователем УФСБ России по Ярославской области Поповым заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нетунаевой Вероники Николаевны, уроженки города Норильска, жительницы Углича Ярославской области. Она обвиняется в совершении преступления… приготовление к квалифицированному террористическому акту", - сообщила представитель суда.
По ее словам, суд в тот же день рассмотрел ходатайство. "Ходатайство следователя удовлетворено, отношении Нетунаевой Вероники Николаевны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 13 сентября", - сообщили в суде.
Во вторник ФСБ сообщила, что в Угличе задержана россиянка 1987 года рождения, собиравшая в интересах Украины информацию об объекте критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта. У задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Из видео ФСБ следует, что она обсуждала с кураторами взрыв на одной из ГЭС в регионе.
Кадры задержания украинского агента в Угличе, планировавшего взорвать ГЭС - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Появилось видео задержания в Угличе россиянки, собиравшей данные для Киева
Вчера, 10:04
 
ПроисшествияУгличЯрославльЯрославская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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