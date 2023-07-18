https://ria.ru/20230718/terakt-1884813145.html
Жительницу Углича, готовившую теракт, арестовали на два месяца
Жительницу Углича, готовившую теракт, арестовали на два месяца - РИА Новости, 18.07.2023
Жительницу Углича, готовившую теракт, арестовали на два месяца
Обвиняемая в приготовлении теракта жительница Углича арестована Кировским судом Ярославля на два месяца, сообщила РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T11:22
2023-07-18T11:22
2023-07-18T11:40
происшествия
углич
ярославль
ярославская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_7188abff2e57477ac3516c12f2fe50e4.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Обвиняемая в приготовлении теракта жительница Углича арестована Кировским судом Ярославля на два месяца, сообщила РИА Новости представитель суда."Пятнадцатого июля следователем УФСБ России по Ярославской области Поповым заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нетунаевой Вероники Николаевны, уроженки города Норильска, жительницы Углича Ярославской области. Она обвиняется в совершении преступления… приготовление к квалифицированному террористическому акту", - сообщила представитель суда.По ее словам, суд в тот же день рассмотрел ходатайство. "Ходатайство следователя удовлетворено, отношении Нетунаевой Вероники Николаевны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 13 сентября", - сообщили в суде.Во вторник ФСБ сообщила, что в Угличе задержана россиянка 1987 года рождения, собиравшая в интересах Украины информацию об объекте критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта. У задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Из видео ФСБ следует, что она обсуждала с кураторами взрыв на одной из ГЭС в регионе.
https://ria.ru/20230718/zederzhanie-1884789435.html
углич
ярославль
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_cdeba4bab8ae399eeb899c07cf8685a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, углич, ярославль, ярославская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Углич, Ярославль, Ярославская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительницу Углича, готовившую теракт, арестовали на два месяца
В Ярославле арестовали на два месяца жительницу Углича, обвиняемую в подготовке теракта