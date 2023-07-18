https://ria.ru/20230718/terakt-1884813145.html

Жительницу Углича, готовившую теракт, арестовали на два месяца

Жительницу Углича, готовившую теракт, арестовали на два месяца - РИА Новости, 18.07.2023

Жительницу Углича, готовившую теракт, арестовали на два месяца

Обвиняемая в приготовлении теракта жительница Углича арестована Кировским судом Ярославля на два месяца, сообщила РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T11:22

2023-07-18T11:22

2023-07-18T11:40

происшествия

углич

ярославль

ярославская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Обвиняемая в приготовлении теракта жительница Углича арестована Кировским судом Ярославля на два месяца, сообщила РИА Новости представитель суда."Пятнадцатого июля следователем УФСБ России по Ярославской области Поповым заявлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нетунаевой Вероники Николаевны, уроженки города Норильска, жительницы Углича Ярославской области. Она обвиняется в совершении преступления… приготовление к квалифицированному террористическому акту", - сообщила представитель суда.По ее словам, суд в тот же день рассмотрел ходатайство. "Ходатайство следователя удовлетворено, отношении Нетунаевой Вероники Николаевны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 13 сентября", - сообщили в суде.Во вторник ФСБ сообщила, что в Угличе задержана россиянка 1987 года рождения, собиравшая в интересах Украины информацию об объекте критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта. У задержанной изъяты средства связи, содержащие переписку с украинским координатором. Из видео ФСБ следует, что она обсуждала с кураторами взрыв на одной из ГЭС в регионе.

https://ria.ru/20230718/zederzhanie-1884789435.html

углич

ярославль

ярославская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, углич, ярославль, ярославская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)