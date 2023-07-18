https://ria.ru/20230718/terakt-1884793541.html

В Китае прокомментировали теракт на Крымском мосту

В Китае прокомментировали теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023

В Китае прокомментировали теракт на Крымском мосту

Китай считает необходимым избегать ударов по гражданским объектам, заявила на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя атаку на Крымский мост. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:22

2023-07-18T10:22

2023-07-18T11:35

китай

специальная военная операция на украине

в мире

чп на крымском мосту

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ПЕКИН, 18 июл — РИА Новости. Китай считает необходимым избегать ударов по гражданским объектам, заявила на брифинге представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя атаку на Крымский мост."Стороны должны избегать нанесения ударов по гражданским объектам и объектам гражданской инфраструктуры, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право", — сказала дипломат.Как добавила Мао Нин, Пекин надеется, что участники конфликта "будут прилагать усилия по политическому урегулированию".Накануне Крымский мост атаковали два надводных беспилотника. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело и устанавливает причастных лиц.

https://ria.ru/20230718/terakt-1884785545.html

китай

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китай, в мире, чп на крымском мосту