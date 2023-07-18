https://ria.ru/20230718/terakt-1884785545.html

В Госдуме возложили на США ответственность за теракт на Крымском мосту

В Госдуме возложили на США ответственность за теракт на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023

В Госдуме возложили на США ответственность за теракт на Крымском мосту

Теракт на Крымском мосту был бы невозможен без навигационной поддержки американских спутников, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:26

2023-07-18T09:26

2023-07-18T09:56

леонид ивлев

госдума рф

чп на крымском мосту

сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Теракт на Крымском мосту был бы невозможен без навигационной поддержки американских спутников, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев."Мы прекрасно понимаем, что без навигационной поддержки спутников США ни один украинский дрон не дошел бы до моста. То есть ответственность за это преступление полностью ложится на США", - сказал он.По его словам, противник знал, что по Крымскому мосту идут только гражданские автомобили - и все равно нанес удар.Депутат уверен, что ответ России будет сокрушительным, наказание последует "по полной программе".Американский коммерческий спутник WorldView-2 компании Maxar снимал Крымский мост дважды за последний месяц, в том числе на прошлой неделе, следует из данных компании, опубликованных на ее сайте.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. В результате погибла семейная пара — жители Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.В ночь на вторник вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что движение по мосту восстановилось в реверсивном режиме. Как убедился корреспондент РИА Новости, машины больший отрезок проезжают по двум полосам, в реверсивном режиме едут лишь у разрушенного участка.

https://ria.ru/20230717/putin-1884737237.html

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леонид ивлев, госдума рф, чп на крымском мосту, сша, в мире