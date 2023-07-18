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Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту

Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023

Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в СБ ООН о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T00:38

2023-07-18T00:38

2023-07-18T00:38

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ООН, 18 июл – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в СБ ООН о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы были вовлечены в подготовку удара по Крымскому мосту. "Нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вылечены западные, в частности британские спецслужбы. Слишком многое на это указывает", - сказал Полянский. Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в 03.00 в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.

https://ria.ru/20230717/rassledovanie-1884760648.html

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в мире, россия, лондон, киев, оон, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий полянский