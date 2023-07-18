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Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023
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00:38 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/terakt-1884762761.html
Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту
Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023
Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в СБ ООН о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T00:38
2023-07-18T00:38
в мире
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оон
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий полянский
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ООН, 18 июл – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в СБ ООН о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы были вовлечены в подготовку удара по Крымскому мосту. "Нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вылечены западные, в частности британские спецслужбы. Слишком многое на это указывает", - сказал Полянский. Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в 03.00 в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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в мире, россия, лондон, киев, оон, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий полянский
В мире, Россия, Лондон, Киев, ООН, Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Полянский
Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту

Полянский: предстоит разобраться, насколько Лондон был вовлечен в теракт на Крымском мосту

© РИА Новости / Пресс-служба НАК | Перейти в медиабанкКрымский мост после атаки
Крымский мост после атаки - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба НАК
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Крымский мост после атаки. Архивное фото
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ООН, 18 июл – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в СБ ООН о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы были вовлечены в подготовку удара по Крымскому мосту.
"Нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вылечены западные, в частности британские спецслужбы. Слишком многое на это указывает", - сказал Полянский.
Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в 03.00 в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
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В миреРоссияЛондонКиевООНСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий Полянский
 
 
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