https://ria.ru/20230718/terakt-1884762761.html
Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту
Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 18.07.2023
Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в СБ ООН о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T00:38
2023-07-18T00:38
2023-07-18T00:38
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ООН, 18 июл – РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил в СБ ООН о необходимости разобраться в том, насколько западные и, в частности, британские спецслужбы были вовлечены в подготовку удара по Крымскому мосту. "Нам еще предстоит разобраться в том, в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вылечены западные, в частности британские спецслужбы. Слишком многое на это указывает", - сказал Полянский. Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что Киев в 03.00 в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через мост. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
https://ria.ru/20230717/rassledovanie-1884760648.html
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в мире, россия, лондон, киев, оон, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий полянский
В мире, Россия, Лондон, Киев, ООН, Следственный комитет России (СК РФ), Дмитрий Полянский
Полянский заявил о возможной роли Лондона в теракте на Крымском мосту
Полянский: предстоит разобраться, насколько Лондон был вовлечен в теракт на Крымском мосту