https://ria.ru/20230718/tanki-1884868133.html

В США забили тревогу из-за ударов России по американским "убийцам танков"

В США забили тревогу из-за ударов России по американским "убийцам танков" - РИА Новости, 18.07.2023

В США забили тревогу из-за ударов России по американским "убийцам танков"

Американские боевые машины Bradley оказались легкой мишенью для российской армии, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:45

2023-07-18T14:45

2023-07-18T15:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американские боевые машины Bradley оказались легкой мишенью для российской армии, пишет журнал Military Watch."В ходе долгожданного наступления <…> украинские войска пока не добились значительных успехов и понесли огромные потери, что сильно подпортило репутацию многих ключевых систем вооружения, включая Bradley", — говорится в статье.Автор отмечает, что российские боевые вертолеты наносят особенно большой урон бронетехнике, поставленной странами НАТО. При этом ранее источники в Пентагоне называли Bradley "убийцами танков", делая на них особую ставку в украинском конфликте.Считается, что машина обладает огромными возможностями благодаря использованию противотанковых ракет и интеграции снарядов с обедненным ураном и повышенной пробивной способностью.По информации западных СМИ, Вашингтон передал Киеву более сотни Bradley, но, как утверждают многочисленные источники, по крайней мере треть из них уже уничтожена, повреждена или брошена.

https://ria.ru/20230717/ukraina-1884721514.html

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в мире, украина, нато, министерство обороны сша