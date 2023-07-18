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В США забили тревогу из-за ударов России по американским "убийцам танков" - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 18.07.2023 (обновлено: 15:40 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/tanki-1884868133.html
В США забили тревогу из-за ударов России по американским "убийцам танков"
В США забили тревогу из-за ударов России по американским "убийцам танков" - РИА Новости, 18.07.2023
В США забили тревогу из-за ударов России по американским "убийцам танков"
Американские боевые машины Bradley оказались легкой мишенью для российской армии, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:45
2023-07-18T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американские боевые машины Bradley оказались легкой мишенью для российской армии, пишет журнал Military Watch.&quot;В ходе долгожданного наступления &lt;…&gt; украинские войска пока не добились значительных успехов и понесли огромные потери, что сильно подпортило репутацию многих ключевых систем вооружения, включая Bradley&quot;, — говорится в статье.Автор отмечает, что российские боевые вертолеты наносят особенно большой урон бронетехнике, поставленной странами НАТО. При этом ранее источники в Пентагоне называли Bradley "убийцами танков", делая на них особую ставку в украинском конфликте.Считается, что машина обладает огромными возможностями благодаря использованию противотанковых ракет и интеграции снарядов с обедненным ураном и повышенной пробивной способностью.По информации западных СМИ, Вашингтон передал Киеву более сотни Bradley, но, как утверждают многочисленные источники, по крайней мере треть из них уже уничтожена, повреждена или брошена.
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884721514.html
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в мире, украина, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Министерство обороны США
В США забили тревогу из-за ударов России по американским "убийцам танков"

MWM: Россия при помощи авиации легко уничтожает убийцу танков БМП Bradley на Украине

Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американские боевые машины Bradley оказались легкой мишенью для российской армии, пишет журнал Military Watch.
«

"В ходе долгожданного наступления <…> украинские войска пока не добились значительных успехов и понесли огромные потери, что сильно подпортило репутацию многих ключевых систем вооружения, включая Bradley", — говорится в статье.

Автор отмечает, что российские боевые вертолеты наносят особенно большой урон бронетехнике, поставленной странами НАТО. При этом ранее источники в Пентагоне называли Bradley "убийцами танков", делая на них особую ставку в украинском конфликте.
Считается, что машина обладает огромными возможностями благодаря использованию противотанковых ракет и интеграции снарядов с обедненным ураном и повышенной пробивной способностью.
По информации западных СМИ, Вашингтон передал Киеву более сотни Bradley, но, как утверждают многочисленные источники, по крайней мере треть из них уже уничтожена, повреждена или брошена.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОМинистерство обороны США
 
 
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