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В Британии заявили об изучении российских танков в секретной лаборатории - РИА Новости, 18.07.2023
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06:00 18.07.2023 (обновлено: 09:35 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/tanki-1884772431.html
В Британии заявили об изучении российских танков в секретной лаборатории
В Британии заявили об изучении российских танков в секретной лаборатории - РИА Новости, 18.07.2023
В Британии заявили об изучении российских танков в секретной лаборатории
Великобритания изучает российские танки в секретной лаборатории, заявил начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин в беседе c Telegraph. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T06:00
2023-07-18T09:35
технологии
великобритания
тони радакин
в мире
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Великобритания изучает российские танки в секретной лаборатории, заявил начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин в беседе c Telegraph.По его словам, подбитые боевые машины "разбираются по частям" на одном из самых секретных объектов — в лаборатории в Портон-Дауне."У нас есть ученые, которые разбирают детали, которыми может располагать другая страна, на действительно экспертном уровне, и это помогает нам понять, как работает их оборудование, как мы можем победить его, как мы можем иметь еще более совершенную броню, как мы можем нарушить их коммуникации, как мы можем обеспечить проникновение в их оборону — вот чем мы занимаемся", — приводит издание его слова.Радакин рассказал, что Великобритания состоит в "клубе государств", которые делятся информацией о попадающей в их руки "потенциально опасной в будущем" технике из России и других стран.
https://ria.ru/20230712/dobrovoltsy-1883651862.html
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технологии, великобритания, тони радакин, в мире
Технологии, Великобритания, Тони Радакин, В мире
В Британии заявили об изучении российских танков в секретной лаборатории

Начальник штаба обороны Британии заявил об изучении российских танков в лаборатории

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-80 военнослужащих ВС России на огневой позиции в зоне проведения СВО
Танк Т-80 военнослужащих ВС России на огневой позиции в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости
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Танк Т-80 военнослужащих ВС России на огневой позиции в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Великобритания изучает российские танки в секретной лаборатории, заявил начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин в беседе c Telegraph.
По его словам, подбитые боевые машины "разбираются по частям" на одном из самых секретных объектов — в лаборатории в Портон-Дауне.
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"У нас есть ученые, которые разбирают детали, которыми может располагать другая страна, на действительно экспертном уровне, и это помогает нам понять, как работает их оборудование, как мы можем победить его, как мы можем иметь еще более совершенную броню, как мы можем нарушить их коммуникации, как мы можем обеспечить проникновение в их оборону — вот чем мы занимаемся", — приводит издание его слова.
Радакин рассказал, что Великобритания состоит в "клубе государств", которые делятся информацией о попадающей в их руки "потенциально опасной в будущем" технике из России и других стран.
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