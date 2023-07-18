https://ria.ru/20230718/tanki-1884772431.html

В Британии заявили об изучении российских танков в секретной лаборатории

В Британии заявили об изучении российских танков в секретной лаборатории - РИА Новости, 18.07.2023

В Британии заявили об изучении российских танков в секретной лаборатории

Великобритания изучает российские танки в секретной лаборатории, заявил начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин в беседе c Telegraph. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T06:00

2023-07-18T06:00

2023-07-18T09:35

технологии

великобритания

тони радакин

в мире

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Великобритания изучает российские танки в секретной лаборатории, заявил начальник штаба обороны королевства адмирал Тони Радакин в беседе c Telegraph.По его словам, подбитые боевые машины "разбираются по частям" на одном из самых секретных объектов — в лаборатории в Портон-Дауне."У нас есть ученые, которые разбирают детали, которыми может располагать другая страна, на действительно экспертном уровне, и это помогает нам понять, как работает их оборудование, как мы можем победить его, как мы можем иметь еще более совершенную броню, как мы можем нарушить их коммуникации, как мы можем обеспечить проникновение в их оборону — вот чем мы занимаемся", — приводит издание его слова.Радакин рассказал, что Великобритания состоит в "клубе государств", которые делятся информацией о попадающей в их руки "потенциально опасной в будущем" технике из России и других стран.

https://ria.ru/20230712/dobrovoltsy-1883651862.html

https://ria.ru/20230619/spetsoperatsiya-1879065249.html

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технологии, великобритания, тони радакин, в мире