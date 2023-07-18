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В Москве подскочили цены на такси из-за ливней - РИА Новости, 18.07.2023
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17:12 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/taksi-1884909792.html
В Москве подскочили цены на такси из-за ливней
В Москве подскочили цены на такси из-за ливней - РИА Новости, 18.07.2023
В Москве подскочили цены на такси из-за ливней
Цены на такси в Москве подскочили на фоне ливней, при этом выросло и время ожидания, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T17:12
2023-07-18T17:12
москва
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Цены на такси в Москве подскочили на фоне ливней, при этом выросло и время ожидания, убедился корреспондент РИА Новости. Так, цена поездки за 3 минуты в центре столицы составила 550 рублей, а время ожидания - 10 минут. Как сообщил ранее во вторник комплекс городского хозяйства Москвы, меньше чем за час в отдельных районах столицы выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в центре города, на севере и северо-востоке.
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Москва
В Москве подскочили цены на такси из-за ливней

В Москве подскочили цены на такси и выросло время ожидания из-за ливней

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина с велосипедом на подтопленной улице в результате ливня в Москве
Мужчина с велосипедом на подтопленной улице в результате ливня в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина с велосипедом на подтопленной улице в результате ливня в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Цены на такси в Москве подскочили на фоне ливней, при этом выросло и время ожидания, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, цена поездки за 3 минуты в центре столицы составила 550 рублей, а время ожидания - 10 минут.
Как сообщил ранее во вторник комплекс городского хозяйства Москвы, меньше чем за час в отдельных районах столицы выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в центре города, на севере и северо-востоке.
Сильный ливень в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В столице начался ливень с грозой.

Люди бегут по Зубовскому бульвару во время дождя в Москве

В столице начался ливень с грозой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Он сопровождается порывистым ветром.

Автомобиль на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Он сопровождается порывистым ветром.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.

Мужчина на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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3 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

Люди под зонтами на одной из улиц в Москве

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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4 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.

Автомобиль едет по Садовому кольцу во время дождя в Москве

А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

Девушка в автобусе во время дождя в Москве

Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".

Прохожий на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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7 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.

Девушка переходит дорогу во время дождя в Москве

Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.

Женщина с ребенком во время дождя в Москве

Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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9 из 10
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.

Мужчина с велосипедом на подтопленной улице в результате ливня в Москве

Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 10

В столице начался ливень с грозой.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 10

Он сопровождается порывистым ветром.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 10

Наибольшее количество осадков зафиксировали в центре города, на севере и северо-востоке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 10

Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 10

А если выйти все же необходимо, надо быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, строго соблюдать правила дорожного движения.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 10

Городские службы перевели в режим повышенной готовности.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
6 из 10

Москвичам напомнили, что о скоплениях воды можно сообщить в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр и на портал "Наш город".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Согласно прогнозам синоптиков, непогода продлится в столице до полудня среды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
8 из 10

Существует вероятность выпадения порядка 40 миллиметров осадков.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10

Кафе и ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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10 из 10
 
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