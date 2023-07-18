https://ria.ru/20230718/taksi-1884909792.html

В Москве подскочили цены на такси из-за ливней

В Москве подскочили цены на такси из-за ливней - РИА Новости, 18.07.2023

В Москве подскочили цены на такси из-за ливней

Цены на такси в Москве подскочили на фоне ливней, при этом выросло и время ожидания, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T17:12

2023-07-18T17:12

2023-07-18T17:12

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884875305_0:174:3026:1876_1920x0_80_0_0_9e054f21c88b3ebcf2a64a706ffa501d.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Цены на такси в Москве подскочили на фоне ливней, при этом выросло и время ожидания, убедился корреспондент РИА Новости. Так, цена поездки за 3 минуты в центре столицы составила 550 рублей, а время ожидания - 10 минут. Как сообщил ранее во вторник комплекс городского хозяйства Москвы, меньше чем за час в отдельных районах столицы выпало свыше четверти месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано в центре города, на севере и северо-востоке.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва