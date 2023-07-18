Гарик Сукачев: "Я остаюсь! Всю жизнь делаю только то, что хочу"
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Алина Кравцова. Один из самых узнаваемых и влиятельных российских рок-н-рольщиков в эту пятницу даст большой сольник на VK Музыка Summer Stage. В преддверии концерта Гарик Сукачев рассказал РИА Новости о том, как идет подготовка к шоу, о постановке собственного спектакля в "Современнике", а также о личной жизни и работе без выходных.
— К концерту 21 июля в Москве готовитесь?
— Да, но пока больше занят в театре. А ближе к дате я на два дня сяду со своей группой на репетиции.
— Некоторые музыканты из вашего коллектива уехали из страны в последние годы. Как думаете, зритель это заметит?
— Не знаю. Кто-то заметит, кто-то — нет.
— В вашей жизни были разные коллективы — они рождались, потом уходили в историю. Как вы это переживали?
— Вообще-то, я все это и создаю! Всю жизнь. Как я это переживаю? Довольно тяжело расставаться с людьми. Тем более я вместе со своими музыкантами десятилетиями. Но все эти расставания в прошлом. Моя группа — со мной. Один из музыкантов наших, которого я считаю новеньким до сих пор, в прошлом году сказал мне: "А я и не заметил, как пролетело десять лет!" У других — и двадцать, и тридцать лет. Между нами сложились очень близкие отношения. И это самодостаточные, удивительные, потрясающие музыканты, способные легко прожить и без меня.
— Помимо работы с вами, они участвуют еще в каких-то проектах?
— У них у всех есть собственные проекты: это и музыка, и преподавательская деятельность, например. Встречаются даже завкафедрой. Это достойные люди, и мне с ними легко. Все, кто со мной когда-то что-то начинал, идут по жизни рядом, иногда мы вместе играем.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанк Гарик Сукачев и Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest
Гарик Сукачев и Сергей Галанин выступают на музыкальном фестивале #ZBFest
— Один из таких проектов — песня Анатолия Крупнова "Я остаюсь", которую вы исполнили вместе с другими рок-музыкантами. Она прозвучит на концерте 21 июля?
— Нет, я ее не играю, это песня Толи Крупнова. Я не собирался делать никакую вселенскую историю из этого, изначально планировалось только видео. С теми музыкантами, певцами и певицами, которые решили к этому присоединиться. Причем их было значительно больше, в том числе классические, этнические исполнители. Но я понял, что просто не сведу это на студии потом.
— Можно ли сказать, что проект "Я остаюсь" — ваша гражданская позиция?
— Безусловно. Но она не гражданская, это моя позиция. Сами видите, я здесь, занимаюсь своим делом — в своей стране, в своем городе, со своим народом. А как иначе? Где родился, там и пригодился:
И я остаюсь!
Там, где мне хочется быть.
И пусть я немного боюсь,
Но я остаюсь,
Я остаюсь, чтобы жить!
Там, где мне хочется быть.
И пусть я немного боюсь,
Но я остаюсь,
Я остаюсь, чтобы жить!
— Основные мысли творческие посвящены театру сейчас?
— Это правда.
— Актеры говорят, что рождение спектакля — это всегда боль, муки, бессонные ночи. У вас так же?
— Вы их больше слушайте! Я точно не актер. Может, у них так и есть. Мне кажется, я уже спокойно работаю. Хотя любая творческая деятельность связана и с бессонницей, и с тем, что нужно что-то перечитать, много думать, но это нормально.
© Фото предоставлено пресс-службой Гарика Сукачева
Репетиция спектакля "Сашашишин", в основе которого лежит книга Александры Николаенко "Убить Бобрыкина"
Репетиция спектакля "Сашашишин", в основе которого лежит книга Александры Николаенко "Убить Бобрыкина"
© Фото предоставлено пресс-службой Гарика Сукачева
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Гарика Сукачева
Репетиция спектакля "Сашашишин", в основе которого лежит книга Александры Николаенко "Убить Бобрыкина"
Репетиция спектакля "Сашашишин", в основе которого лежит книга Александры Николаенко "Убить Бобрыкина"
© Фото предоставлено пресс-службой Гарика Сукачева
2 из 2
Репетиция спектакля "Сашашишин", в основе которого лежит книга Александры Николаенко "Убить Бобрыкина"
© Фото предоставлено пресс-службой Гарика Сукачева
1 из 2
Репетиция спектакля "Сашашишин", в основе которого лежит книга Александры Николаенко "Убить Бобрыкина"
© Фото предоставлено пресс-службой Гарика Сукачева
2 из 2
— Почему решили поставить произведение Александры Николаенко?
— Саша Николаенко — моя подруга. Ее книга "Убить Бобрыкина" получила "Русский Букер". Я был потрясен, прочитав роман, и мне захотелось сделать инсценировку.
— То есть вы отталкивались от текста, не искали фактуру для постановки?
— Я вообще всю жизнь делаю только то, что хочу. Больше я не делаю ничего!
— Чем зацепил вас роман?
— Сложностью. Очень сложное произведение, написанное от первого лица. Ставить его в театре почти невозможно. Но это и будит воображение. Когда Галина Борисовна Волчек пригласила меня еще раз в "Современник" года четыре назад, я сказал ей, что буду ставить только это. Она удивилась, потому что не поняла, как это возможно, но сказала мне: "Вперед! Я в тебя верю!" Я люблю тяжелую работу. Был перерыв на время пандемии, и теперь я снова вернулся к работе над спектаклем.
© Фото предоставлено пресс-службой Гарика СукачеваРепетиция спектакля "САШАШИШИН", в основе которого лежит книга Александры Николаенко "Убить Бобрыкина"
© Фото предоставлено пресс-службой Гарика Сукачева
Репетиция спектакля "САШАШИШИН", в основе которого лежит книга Александры Николаенко "Убить Бобрыкина"
— А в чем сложность?
— Это трудно объяснить — буквально во всем. Роман очень мрачный, трагичный, хотя написан практически белым стихом, — язык Саши удивительный. Нелегко далась работа над пьесой: первую версию мы написали еще четыре года назад вместе с питерским автором Ольгой Погодиной. Потом пришлось снова читать роман и вносить коррективы. Сейчас ставим уже четвертый вариант — драфт. Я его дописывал вместе с Ольгой и без. Дописывал, дописывал, дописывал…
— Как вам удалось прийти к чему-то одному?
— Любая инсценировка — это выжимка из произведения. В кино или театре мы с вами смотрим историю два часа, а роман гораздо шире. В моем случае я сфокусировался на главном герое, поэтому и спектакль называется "Сашашишин". И герой у меня получается не такой, как у Саши (Александры Николаенко).
© Фото предоставлено пресс-службой Гарика СукачеваРепетиция спектакля "Сашашишин", в основе которого лежит книга Александры Николаенко "Убить Бобрыкина"
© Фото предоставлено пресс-службой Гарика Сукачева
Репетиция спектакля "Сашашишин", в основе которого лежит книга Александры Николаенко "Убить Бобрыкина"
— С вашей женой Ольгой вы вместе с юности. Как получается сохранять отношения долгие годы?
— Саша Скляр правильно когда-то сказал в интервью, что наши жены — жены декабристов. Это девочки, которые встретили своих мальчиков довольно рано. В моем случае — детьми, в случае с Сережей Галаниным — тоже детьми, с Володей Шахриным — подростками. И эти девочки проходили с нами все. Я думаю, это и есть ответ на ваш вопрос. Нет тут никаких секретов. Мы не с золотыми ложками на свет родились.
— Какой вы отец?
— Мои дети выросли уже. Насте 19, Саше скоро 40. Отношения у нас прекрасные. Я считаю, что мы очень приличная семья. Мои дети образованные — так же, как и мы с женой, хотя таких возможностей у нас в Тушино, конечно, не было. Мы с Ольгой делали все, чтобы у наших детей эти возможности были: получить хорошее образование, заниматься в кружках, больше бывать в музеях и театрах, путешествовать, разбираться в искусстве, понимать жизненно необходимые вещи, нырять, ходить под парусами, заниматься альпинизмом, фигурным катанием, балетом — кто чем хотел. Нормальная жизнь нормальной семьи.
— Настя собиралась поступать на биофак. Поступила?
— Она отучилась год в другом совершенно университете, но сейчас перевелась в РУДН на экологический факультет. Ее мечты никуда не делись. Она занимается тем, чем хотела. Особенно ей нравится океанология.
© Фотография из аккаунта Гарика Сукачева в соцсетиГарик Сукачев с дочерью
© Фотография из аккаунта Гарика Сукачева в соцсети
Гарик Сукачев с дочерью
— Сын учился режиссуре за границей. Он работает в России?
— Да, недавно запустил сериал для канала "Пятница". Редко видимся с ним, потому что оба занятые люди.
— А вы как проводите время, свободное от репетиций?
— Я работаю без выходных минимум 12 часов каждый божий день. Вот мое расписание! Потом ужин — если удается, сон, будильник. И дальше то же самое — день сурка.
— И вы этого хотите? Вы же сказали, что делаете только то, что хотите.
—Да. И я делаю то, что умею: я умею снимать кино, ставить спектакли, сочинять стихи и песни, хотя мало кто в это верит.