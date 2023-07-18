https://ria.ru/20230718/strelba-1884932939.html

В США ребенок случайно застрелил годовалую сестру

В США ребенок случайно застрелил годовалую сестру - РИА Новости, 18.07.2023

В США ребенок случайно застрелил годовалую сестру

Трехлетний ребенок случайно застрелил свою годовалую сестру в американском штате Калифорния, сообщил офис шерифа округа Сан-Диего. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T18:59

2023-07-18T18:59

2023-07-18T18:59

калифорния

сша

сан-диего

джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Трехлетний ребенок случайно застрелил свою годовалую сестру в американском штате Калифорния, сообщил офис шерифа округа Сан-Диего. Согласно заявлению ведомства, в понедельник утром полицейские получили звонок о стрельбе, в ходе которой трехлетний ребенок случайно застрелил свою годовалую сестру. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции впоследствии подтвердили, что ребенок схватил пистолет, который лежал в ненадежном месте. Его младшая сестра получила ранение в голову, она скончалась позже в больнице. В настоящий момент следователи изучают подробные обстоятельства произошедшего. Борьба с "эпидемией вооруженного насилия", как характеризует происходящее в стране президент США Джо Байден, является декларируемым приоритетом его администрации, однако значительных подвижек в этом процессе не происходит. По данным Gun Violence Archive, с начала текущего года в США произошли 376 случаев массовой стрельбы. В инцидентах с применением огнестрельного оружия погибли более 10 тысяч человек, пострадали свыше 20 тысяч.

https://ria.ru/20230704/tekhas-1882168049.html

калифорния

сша

сан-диего

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калифорния, сша, сан-диего, джо байден