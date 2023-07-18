Рейтинг@Mail.ru
Страхование украинских грузов с зерном приостановили - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/strakhovanie-1884926473.html
Страхование украинских грузов с зерном приостановили
Страхование украинских грузов с зерном приостановили - РИА Новости, 18.07.2023
Страхование украинских грузов с зерном приостановили
Программа страхования грузов, которая покрывает поставки украинского зерна по безопасному морскому коридору, была приостановлена, сообщает во вторник агентство... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T18:24
2023-07-18T18:24
россия
турция
украина
владимир путин
оон
россельхозбанк
swift
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806353458_0:142:2000:1267_1920x0_80_0_0_15e558af8a6346c4ea8de2b227c8d8c4.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Программа страхования грузов, которая покрывает поставки украинского зерна по безопасному морскому коридору, была приостановлена, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на страхового брокера Marsh. "В настоящее время она (программа страхования – ред.) приостановлена в связи с тем, что (зерновая - ред.) сделка не была продлена", - приводит агентство слова представителя компании Дэвида Роу. Как сообщает СМИ, программа страхования предусматривала покрытие до 50 миллионов долларов на каждый груз и осуществлялась страховщиком Ascot, входящим в ассоциацию Lloyd's of London. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позднее он назвал бессовестной позицию стран Европы, не выполнивших условия сделки. Страховая и брокерская компании Ascot и Marsh Лондонского страхового рынка Lloyd's of London заявили летом 2022 года о своем участии в страховании кораблей с украинским зерном. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Путин при этом указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230718/sdelka-1884919349.html
https://ria.ru/20230718/zona-1884843380.html
россия
турция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806353458_62:0:1939:1408_1920x0_80_0_0_7af2e0eb0bf22e66fde931cd077d5721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, украина, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift
Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT
Страхование украинских грузов с зерном приостановили

Reuters: программу страхования украинских грузов с зерном приостановили

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
Сухогруз с грузом зерновых в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Сухогруз с грузом зерновых в порту Одессы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Программа страхования грузов, которая покрывает поставки украинского зерна по безопасному морскому коридору, была приостановлена, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на страхового брокера Marsh.
"В настоящее время она (программа страхования – ред.) приостановлена в связи с тем, что (зерновая - ред.) сделка не была продлена", - приводит агентство слова представителя компании Дэвида Роу.
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
СМИ: Евросоюз все еще надеется убедить Россию вернуться к зерновой сделке
Вчера, 17:53
Как сообщает СМИ, программа страхования предусматривала покрытие до 50 миллионов долларов на каждый груз и осуществлялась страховщиком Ascot, входящим в ассоциацию Lloyd's of London.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позднее он назвал бессовестной позицию стран Европы, не выполнивших условия сделки.
Страховая и брокерская компании Ascot и Marsh Лондонского страхового рынка Lloyd's of London заявили летом 2022 года о своем участии в страховании кораблей с украинским зерном.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Путин при этом указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Песков обвинил Украину в использовании зоны зерновой сделки в боевых целях
Вчера, 13:04
 
РоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинООНРоссельхозбанкSWIFT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала