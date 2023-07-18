https://ria.ru/20230718/strakhovanie-1884926473.html

Страхование украинских грузов с зерном приостановили

Страхование украинских грузов с зерном приостановили - РИА Новости, 18.07.2023

Страхование украинских грузов с зерном приостановили

Программа страхования грузов, которая покрывает поставки украинского зерна по безопасному морскому коридору, была приостановлена, сообщает во вторник агентство... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T18:24

2023-07-18T18:24

2023-07-18T18:24

россия

турция

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владимир путин

оон

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swift

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Программа страхования грузов, которая покрывает поставки украинского зерна по безопасному морскому коридору, была приостановлена, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на страхового брокера Marsh. "В настоящее время она (программа страхования – ред.) приостановлена в связи с тем, что (зерновая - ред.) сделка не была продлена", - приводит агентство слова представителя компании Дэвида Роу. Как сообщает СМИ, программа страхования предусматривала покрытие до 50 миллионов долларов на каждый груз и осуществлялась страховщиком Ascot, входящим в ассоциацию Lloyd's of London. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позднее он назвал бессовестной позицию стран Европы, не выполнивших условия сделки. Страховая и брокерская компании Ascot и Marsh Лондонского страхового рынка Lloyd's of London заявили летом 2022 года о своем участии в страховании кораблей с украинским зерном. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Путин при этом указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884919349.html

https://ria.ru/20230718/zona-1884843380.html

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россия, турция, украина, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift