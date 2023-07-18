https://ria.ru/20230718/stradaniya-1884892949.html

Украина заинтересована в страданиях мирного населения, заявили в Совфеде

Украина заинтересована в страданиях мирного населения, заявили в Совфеде - РИА Новости, 18.07.2023

Украина заинтересована в страданиях мирного населения, заявили в Совфеде

Атака Украиной Крымского моста - без сомнения, террористический акт, ВСУ заинтересована именно в страданиях мирного населения, заявила РИА Новости сенатор от... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T16:19

2023-07-18T16:19

2023-07-18T16:19

специальная военная операция на украине

украина

наталья никонорова

госдума рф

в мире

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Атака Украиной Крымского моста - без сомнения, террористический акт, ВСУ заинтересована именно в страданиях мирного населения, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова, отметив, что необходимо предпринять меры по охране подобных объектов. "Именно страдания гражданских интересуют украинскую сторону. Поэтому, конечно, нам необходимо усилить контроль и усилить меры безопасности на таких объектах. Мы не сомневаемся, что соответствующие решения будут приняты: не только проверка наземного транспорта, но и, видимо, контроль, усиленный со стороны водных пространств", - сказала она. Сенатор отметила, что киевский режим неоднократно заявлял о том, что подобные атаки являются "успехом" ВСУ, это объясняет причину необходимости нанести ответный удар. "Уже министерство обороны разрабатывает предложения о том, какой ответный шаг мог бы быть с нашей стороны. Более того, напомню, что мы уже предпринимали и ответные шаги, и инициативные шаги в отношении денацификации и демилитаризации Украины. В частности, уничтожались соответствующие военные объекты, склады вооружения, соответствующие объекты, где принимались решения о вооруженных атаках на Российскую Федерацию и на соответствующие территории приграничных субъектов с Украиной", - добавила Никонорова. Парламентарий подчеркнула, что Крымский мост "не несет абсолютно никакого военного значения, военной угрозы". "У нас нет совершенно никаких сомнений, что ответный ход со стороны Российской Федерации, наших вооруженных сил обязательно будет. Это (атака Крымского моста), без сомнения, террористический акт, который был совершен под прямым руководством киевского режима", - заключила сенатор. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три часа ночи в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту. Ликвидацией последствий ЧП на Крымском мосту занимается правительственная комиссия под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. По его информации, одна часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена, ее придется демонтировать, причем для проведения восстановительных работ необходимо построить временный мост длиной 250 метров, поскольку подходы плавучими кранами невозможны, так как опора находится между автомобильной и железнодорожной частью. В ночь на вторник движение автотранспорта по мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. По словам Хуснуллина, двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Он отметил, что специалисты уже приступили к изготовлению металлических пролетных строений. Ранее во вторник Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар возмездия высокоточным оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы также уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам портовой инфраструктуры в Одессе - удары возмездия за Крымский мост.

https://ria.ru/20230717/most-1884707249.html

https://ria.ru/20230718/terakt-1884808648.html

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украина, наталья никонорова, госдума рф, в мире, чп на крымском мосту