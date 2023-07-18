https://ria.ru/20230718/stilist-1884765373.html
"Безобразие". Стало известно, сколько глава МИД Германии тратит на стилиста
"Безобразие". Стало известно, сколько глава МИД Германии тратит на стилиста - РИА Новости, 18.07.2023
"Безобразие". Стало известно, сколько глава МИД Германии тратит на стилиста
Глава МИД Германии Анналена Бербок тратит около девяти тысяч евро в день на услуги стилиста, сообщает Bild. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T01:48
2023-07-18T01:48
2023-07-18T09:40
в мире
анналена бербок
мид германии
bild
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок тратит около девяти тысяч евро в день на услуги стилиста, сообщает Bild."В 2022 году министр иностранных дел Анналена Бербок стала самым дорогим министром в кабинете. На нее потратили 136 тысяч евро. Пионер "феминистской внешней политики" платила своему визажисту фиксированную ставку в размере 8925 евро (включая НДС) за рабочий день", — говорится в сообщении.По данным издания, только за первое полугодие затраты на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах составили около полумиллиона евро.Газета также процитировала конституционного юриста Кристиана Хиллгрубера, который назвал расходы правительства "юридически сомнительными" и "политически безобразными". По его словам, властям следовало бы меньше сосредотачиваться на внешних факторах и больше на форме и содержании своей работы.
https://ria.ru/20230630/berbok-1881448823.html
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в мире, анналена бербок, мид германии, bild
В мире, Анналена Бербок, МИД Германии, Bild
"Безобразие". Стало известно, сколько глава МИД Германии тратит на стилиста
Bild: глава немецкого МИД Анналена Бербок тратит на стилиста 8925 евро в день