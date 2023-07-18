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"Безобразие". Стало известно, сколько глава МИД Германии тратит на стилиста - РИА Новости, 18.07.2023
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01:48 18.07.2023 (обновлено: 09:40 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/stilist-1884765373.html
"Безобразие". Стало известно, сколько глава МИД Германии тратит на стилиста
"Безобразие". Стало известно, сколько глава МИД Германии тратит на стилиста - РИА Новости, 18.07.2023
"Безобразие". Стало известно, сколько глава МИД Германии тратит на стилиста
Глава МИД Германии Анналена Бербок тратит около девяти тысяч евро в день на услуги стилиста, сообщает Bild. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T01:48
2023-07-18T09:40
в мире
анналена бербок
мид германии
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок тратит около девяти тысяч евро в день на услуги стилиста, сообщает Bild."В 2022 году министр иностранных дел Анналена Бербок стала самым дорогим министром в кабинете. На нее потратили 136 тысяч евро. Пионер "феминистской внешней политики" платила своему визажисту фиксированную ставку в размере 8925 евро (включая НДС) за рабочий день", — говорится в сообщении.По данным издания, только за первое полугодие затраты на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах составили около полумиллиона евро.Газета также процитировала конституционного юриста Кристиана Хиллгрубера, который назвал расходы правительства "юридически сомнительными" и "политически безобразными". По его словам, властям следовало бы меньше сосредотачиваться на внешних факторах и больше на форме и содержании своей работы.
https://ria.ru/20230630/berbok-1881448823.html
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в мире, анналена бербок, мид германии, bild
В мире, Анналена Бербок, МИД Германии, Bild
"Безобразие". Стало известно, сколько глава МИД Германии тратит на стилиста

Bild: глава немецкого МИД Анналена Бербок тратит на стилиста 8925 евро в день

© AP Photo / Markus SchreiberГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок тратит около девяти тысяч евро в день на услуги стилиста, сообщает Bild.
«
"В 2022 году министр иностранных дел Анналена Бербок стала самым дорогим министром в кабинете. На нее потратили 136 тысяч евро. Пионер "феминистской внешней политики" платила своему визажисту фиксированную ставку в размере 8925 евро (включая НДС) за рабочий день", — говорится в сообщении.
По данным издания, только за первое полугодие затраты на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах составили около полумиллиона евро.
Газета также процитировала конституционного юриста Кристиана Хиллгрубера, который назвал расходы правительства "юридически сомнительными" и "политически безобразными". По его словам, властям следовало бы меньше сосредотачиваться на внешних факторах и больше на форме и содержании своей работы.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
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В миреАнналена БербокМИД ГерманииBild
 
 
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