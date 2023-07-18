https://ria.ru/20230718/stellazh-1884859885.html

Трехлетняя девочка пострадала после падения стеллажа в детсаду под Тверью

Трехлетняя девочка пострадала после падения стеллажа в детсаду под Тверью - РИА Новости, 18.07.2023

Трехлетняя девочка пострадала после падения стеллажа в детсаду под Тверью

Прокуратура и СК в Тверской области проводят проверки по факту травмирования трехлетней девочки, на которую в детском саду упал стеллаж с игрушками, сообщила... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:08

2023-07-18T14:08

2023-07-18T14:08

калязинский район

следственный комитет россии (ск рф)

тверская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 18 июл – РИА Новости. Прокуратура и СК в Тверской области проводят проверки по факту травмирования трехлетней девочки, на которую в детском саду упал стеллаж с игрушками, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. "Прокуратурой Калязинского района Тверской области организована проверка по факту травмирования трехлетней девочки в детском саду, расположенном в поселке Нерль Калязинского района", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что инцидент случился днем в понедельник: девочка, "находясь в младшей группе, потянула на себя стеллаж с игрушками, который упал на нее". По данным СУСК РФ по региону, после оказания медицинской помощи в больнице ребенок направлен на амбулаторное лечение по месту жительства.

https://ria.ru/20230618/kuban-1879031116.html

калязинский район

тверская область

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калязинский район, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, происшествия