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Трехлетняя девочка пострадала после падения стеллажа в детсаду под Тверью
Трехлетняя девочка пострадала после падения стеллажа в детсаду под Тверью - РИА Новости, 18.07.2023
Трехлетняя девочка пострадала после падения стеллажа в детсаду под Тверью
Прокуратура и СК в Тверской области проводят проверки по факту травмирования трехлетней девочки, на которую в детском саду упал стеллаж с игрушками, сообщила... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:08
2023-07-18T14:08
2023-07-18T14:08
калязинский район
следственный комитет россии (ск рф)
тверская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 18 июл – РИА Новости. Прокуратура и СК в Тверской области проводят проверки по факту травмирования трехлетней девочки, на которую в детском саду упал стеллаж с игрушками, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. "Прокуратурой Калязинского района Тверской области организована проверка по факту травмирования трехлетней девочки в детском саду, расположенном в поселке Нерль Калязинского района", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что инцидент случился днем в понедельник: девочка, "находясь в младшей группе, потянула на себя стеллаж с игрушками, который упал на нее". По данным СУСК РФ по региону, после оказания медицинской помощи в больнице ребенок направлен на амбулаторное лечение по месту жительства.
https://ria.ru/20230618/kuban-1879031116.html
калязинский район
тверская область
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калязинский район, следственный комитет россии (ск рф), тверская область, происшествия
Калязинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Тверская область, Происшествия
Трехлетняя девочка пострадала после падения стеллажа в детсаду под Тверью
Трехлетняя девочка получила травмы после падения стеллажа с игрушками в детсаду под Тверью