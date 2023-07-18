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В Lockheed Martin рассказали, что конфликт на Украине вскрыл слабости США - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/ssha-1884941268.html
В Lockheed Martin рассказали, что конфликт на Украине вскрыл слабости США
В Lockheed Martin рассказали, что конфликт на Украине вскрыл слабости США - РИА Новости, 18.07.2023
В Lockheed Martin рассказали, что конфликт на Украине вскрыл слабости США
Конфликт на Украине выявил проблемы и слабости военно-промышленной отрасли США, заявили во вторник в американском оборонном концерне Lockheed Martin. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:57
2023-07-18T19:57
специальная военная операция на украине
lockheed martin
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине выявил проблемы и слабости военно-промышленной отрасли США, заявили во вторник в американском оборонном концерне Lockheed Martin. "Трагедия на Украине выявила ряд проблем и слабостей в нашей национальной оборонной промышленности", - заявил во вторник представитель компании на презентации финансовой отчетности за второй квартал 2023 года. В Lockheed Martin добавили, что "уроки конфликта будут сохраняться на протяжении многих лет. В частности, в компании указали на значительно превосходящие модельные расчеты фактические темпы расходования боеприпасов. Кроме того, для будущих конфликтов с участием Штатов и их союзников необходимо наличие долгосрочных запасов вооружений с соответствующими темпами новых поставок для пополнения складов. "Мы намерены иметь более устойчивую систему оборонного производства, способную к быстрому увеличению масштаба в случае необходимости", - отметили в концерне.
https://ria.ru/20230716/snaryady-1884477427.html
украина
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lockheed martin , украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Lockheed Martin , Украина, США
В Lockheed Martin рассказали, что конфликт на Украине вскрыл слабости США

Lockheed Martin: конфликт на Украине выявил проблемы и слабости в оборонной отрасли США

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине выявил проблемы и слабости военно-промышленной отрасли США, заявили во вторник в американском оборонном концерне Lockheed Martin.
«
"Трагедия на Украине выявила ряд проблем и слабостей в нашей национальной оборонной промышленности", - заявил во вторник представитель компании на презентации финансовой отчетности за второй квартал 2023 года.
В Lockheed Martin добавили, что "уроки конфликта будут сохраняться на протяжении многих лет.
В частности, в компании указали на значительно превосходящие модельные расчеты фактические темпы расходования боеприпасов. Кроме того, для будущих конфликтов с участием Штатов и их союзников необходимо наличие долгосрочных запасов вооружений с соответствующими темпами новых поставок для пополнения складов.
"Мы намерены иметь более устойчивую систему оборонного производства, способную к быстрому увеличению масштаба в случае необходимости", - отметили в концерне.
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Специальная военная операция на УкраинеLockheed MartinУкраинаСША
 
 
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