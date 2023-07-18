https://ria.ru/20230718/ssha-1884941268.html

В Lockheed Martin рассказали, что конфликт на Украине вскрыл слабости США

В Lockheed Martin рассказали, что конфликт на Украине вскрыл слабости США - РИА Новости, 18.07.2023

В Lockheed Martin рассказали, что конфликт на Украине вскрыл слабости США

Конфликт на Украине выявил проблемы и слабости военно-промышленной отрасли США, заявили во вторник в американском оборонном концерне Lockheed Martin. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T19:57

2023-07-18T19:57

2023-07-18T19:57

специальная военная операция на украине

lockheed martin

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине выявил проблемы и слабости военно-промышленной отрасли США, заявили во вторник в американском оборонном концерне Lockheed Martin. "Трагедия на Украине выявила ряд проблем и слабостей в нашей национальной оборонной промышленности", - заявил во вторник представитель компании на презентации финансовой отчетности за второй квартал 2023 года. В Lockheed Martin добавили, что "уроки конфликта будут сохраняться на протяжении многих лет. В частности, в компании указали на значительно превосходящие модельные расчеты фактические темпы расходования боеприпасов. Кроме того, для будущих конфликтов с участием Штатов и их союзников необходимо наличие долгосрочных запасов вооружений с соответствующими темпами новых поставок для пополнения складов. "Мы намерены иметь более устойчивую систему оборонного производства, способную к быстрому увеличению масштаба в случае необходимости", - отметили в концерне.

https://ria.ru/20230716/snaryady-1884477427.html

украина

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lockheed martin , украина, сша