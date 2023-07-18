https://ria.ru/20230718/ssha-1884941268.html
В Lockheed Martin рассказали, что конфликт на Украине вскрыл слабости США
В Lockheed Martin рассказали, что конфликт на Украине вскрыл слабости США - РИА Новости, 18.07.2023
В Lockheed Martin рассказали, что конфликт на Украине вскрыл слабости США
Конфликт на Украине выявил проблемы и слабости военно-промышленной отрасли США, заявили во вторник в американском оборонном концерне Lockheed Martin. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T19:57
2023-07-18T19:57
2023-07-18T19:57
специальная военная операция на украине
lockheed martin
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6d97d9dff964b0a1aeb2732c438388fc.jpg
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине выявил проблемы и слабости военно-промышленной отрасли США, заявили во вторник в американском оборонном концерне Lockheed Martin. "Трагедия на Украине выявила ряд проблем и слабостей в нашей национальной оборонной промышленности", - заявил во вторник представитель компании на презентации финансовой отчетности за второй квартал 2023 года. В Lockheed Martin добавили, что "уроки конфликта будут сохраняться на протяжении многих лет. В частности, в компании указали на значительно превосходящие модельные расчеты фактические темпы расходования боеприпасов. Кроме того, для будущих конфликтов с участием Штатов и их союзников необходимо наличие долгосрочных запасов вооружений с соответствующими темпами новых поставок для пополнения складов. "Мы намерены иметь более устойчивую систему оборонного производства, способную к быстрому увеличению масштаба в случае необходимости", - отметили в концерне.
https://ria.ru/20230716/snaryady-1884477427.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877777257_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c485bb33cd46ab2aa86427dff3a9e3f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
lockheed martin , украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Lockheed Martin , Украина, США
В Lockheed Martin рассказали, что конфликт на Украине вскрыл слабости США
Lockheed Martin: конфликт на Украине выявил проблемы и слабости в оборонной отрасли США
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине выявил проблемы и слабости военно-промышленной отрасли США, заявили во вторник в американском оборонном концерне Lockheed Martin.
«
"Трагедия на Украине выявила ряд проблем и слабостей в нашей национальной оборонной промышленности", - заявил во вторник представитель компании на презентации финансовой отчетности за второй квартал 2023 года.
В Lockheed Martin добавили, что "уроки конфликта будут сохраняться на протяжении многих лет.
В частности, в компании указали на значительно превосходящие модельные расчеты фактические темпы расходования боеприпасов. Кроме того, для будущих конфликтов с участием Штатов и их союзников необходимо наличие долгосрочных запасов вооружений с соответствующими темпами новых поставок для пополнения складов.
"Мы намерены иметь более устойчивую систему оборонного производства, способную к быстрому увеличению масштаба в случае необходимости", - отметили в концерне.
В США прокомментировали моральный аспект поставки кассетных бомб Украине