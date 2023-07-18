https://ria.ru/20230718/ssha-1884879279.html

Минобороны: США используют мощности двойного назначения для биоисследований

Минобороны: США используют мощности двойного назначения для биоисследований - РИА Новости, 18.07.2023

Минобороны: США используют мощности двойного назначения для биоисследований

Для взращивания клещей и комаров, переносящих инфекции, США могут задействовать мощности компании Oxitec, финансируемой фондом Гейтсов, сообщил на брифинге... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:28

2023-07-18T15:28

2023-07-18T15:30

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Для взращивания клещей и комаров, переносящих инфекции, США могут задействовать мощности компании Oxitec, финансируемой фондом Гейтсов, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По словам Кириллова, неслучаен интерес научно-исследовательских организаций Пентагона к изучению основных видов комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции: лихорадку долины Рифт, Западного Нила, денге. "Мы уже отмечали, что подобные исследования осуществляются в профильных организациях как на территории Соединенных Штатов, так и в биолабораториях, расположенных за рубежом, где в совокупности проводится изучение более ста видов комаров и клещей. Для массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности "двойного назначения", в частности биотехнологической компании "Окситек", финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс", - сообщил он. Генерал напомнил, что функционирование американских биолабораторий на Украине вызывает все больше вопросов у рядовых граждан и политических деятелей США. В частности, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил с жесткой критикой военно-биологической деятельности американского правительства. "В соответствии с его заявлением, бывший президент США Никсон в одностороннем порядке заявил о прекращении программы по созданию биологического оружия в 1969 году, однако имеющиеся наработки не были уничтожены. С целью вывести из-под удара американское военное ведомство вся имеющаяся информация и материалы были переданы в Национальный институт здравоохранения", - пояснил Кириллов. Он добавил, что Кеннеди особо отметил роль ЦРУ в операциях, связанных с биологическим оружием, первой из которых явилась операция "Скрепка", в рамках которой в США после Второй мировой войны были доставлены специалисты из Японии и нацисткой Германии для "передачи опыта" военно-биологических исследований. "Целью проекта являлись "…разработка экспериментальной оружейной программы и привлечение японских ученых, которые являются единственными, кто когда-либо применял биологическое оружие…", - отметил Кириллов. Генерал подчеркнул, что особое внимание японские специалисты уделяли применению биологических рецептур, механизмам передачи и распространения заболеваний с помощью переносчиков.

https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879097275.html

https://ria.ru/20230522/ugroza-1873520815.html

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сша, войска рхбз, министерство обороны сша, мелинда гейтс , в мире