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Минобороны: США используют мощности двойного назначения для биоисследований - РИА Новости, 18.07.2023
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15:28 18.07.2023 (обновлено: 15:30 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/ssha-1884879279.html
Минобороны: США используют мощности двойного назначения для биоисследований
Минобороны: США используют мощности двойного назначения для биоисследований - РИА Новости, 18.07.2023
Минобороны: США используют мощности двойного назначения для биоисследований
Для взращивания клещей и комаров, переносящих инфекции, США могут задействовать мощности компании Oxitec, финансируемой фондом Гейтсов, сообщил на брифинге... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:28
2023-07-18T15:30
сша
войска рхбз
министерство обороны сша
мелинда гейтс
в мире
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Для взращивания клещей и комаров, переносящих инфекции, США могут задействовать мощности компании Oxitec, финансируемой фондом Гейтсов, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По словам Кириллова, неслучаен интерес научно-исследовательских организаций Пентагона к изучению основных видов комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции: лихорадку долины Рифт, Западного Нила, денге. "Мы уже отмечали, что подобные исследования осуществляются в профильных организациях как на территории Соединенных Штатов, так и в биолабораториях, расположенных за рубежом, где в совокупности проводится изучение более ста видов комаров и клещей. Для массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности "двойного назначения", в частности биотехнологической компании "Окситек", финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс", - сообщил он. Генерал напомнил, что функционирование американских биолабораторий на Украине вызывает все больше вопросов у рядовых граждан и политических деятелей США. В частности, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил с жесткой критикой военно-биологической деятельности американского правительства. "В соответствии с его заявлением, бывший президент США Никсон в одностороннем порядке заявил о прекращении программы по созданию биологического оружия в 1969 году, однако имеющиеся наработки не были уничтожены. С целью вывести из-под удара американское военное ведомство вся имеющаяся информация и материалы были переданы в Национальный институт здравоохранения", - пояснил Кириллов. Он добавил, что Кеннеди особо отметил роль ЦРУ в операциях, связанных с биологическим оружием, первой из которых явилась операция "Скрепка", в рамках которой в США после Второй мировой войны были доставлены специалисты из Японии и нацисткой Германии для "передачи опыта" военно-биологических исследований. "Целью проекта являлись "…разработка экспериментальной оружейной программы и привлечение японских ученых, которые являются единственными, кто когда-либо применял биологическое оружие…", - отметил Кириллов. Генерал подчеркнул, что особое внимание японские специалисты уделяли применению биологических рецептур, механизмам передачи и распространения заболеваний с помощью переносчиков.
https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879097275.html
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сша, войска рхбз, министерство обороны сша, мелинда гейтс , в мире
США, Войска РХБЗ, Министерство обороны США, Мелинда Гейтс , В мире
Минобороны: США используют мощности двойного назначения для биоисследований

Минобороны: США могут задействовать фонд Гейтсов для изучения переносчиков инфекций

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование клещей
Исследование клещей - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование клещей. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Для взращивания клещей и комаров, переносящих инфекции, США могут задействовать мощности компании Oxitec, финансируемой фондом Гейтсов, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, неслучаен интерес научно-исследовательских организаций Пентагона к изучению основных видов комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции: лихорадку долины Рифт, Западного Нила, денге.
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"Мы уже отмечали, что подобные исследования осуществляются в профильных организациях как на территории Соединенных Штатов, так и в биолабораториях, расположенных за рубежом, где в совокупности проводится изучение более ста видов комаров и клещей. Для массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности "двойного назначения", в частности биотехнологической компании "Окситек", финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс", - сообщил он.
Генерал напомнил, что функционирование американских биолабораторий на Украине вызывает все больше вопросов у рядовых граждан и политических деятелей США. В частности, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступил с жесткой критикой военно-биологической деятельности американского правительства.
"В соответствии с его заявлением, бывший президент США Никсон в одностороннем порядке заявил о прекращении программы по созданию биологического оружия в 1969 году, однако имеющиеся наработки не были уничтожены. С целью вывести из-под удара американское военное ведомство вся имеющаяся информация и материалы были переданы в Национальный институт здравоохранения", - пояснил Кириллов.
Он добавил, что Кеннеди особо отметил роль ЦРУ в операциях, связанных с биологическим оружием, первой из которых явилась операция "Скрепка", в рамках которой в США после Второй мировой войны были доставлены специалисты из Японии и нацисткой Германии для "передачи опыта" военно-биологических исследований.
"Целью проекта являлись "…разработка экспериментальной оружейной программы и привлечение японских ученых, которые являются единственными, кто когда-либо применял биологическое оружие…", - отметил Кириллов.
Генерал подчеркнул, что особое внимание японские специалисты уделяли применению биологических рецептур, механизмам передачи и распространения заболеваний с помощью переносчиков.
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