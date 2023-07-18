https://ria.ru/20230718/srok-1884961883.html

МИД напомнил ООН детали меморандума об экспорте российской сельхозпродукции

МИД напомнил ООН детали меморандума об экспорте российской сельхозпродукции - РИА Новости, 18.07.2023

МИД напомнил ООН детали меморандума об экспорте российской сельхозпродукции

Секретариат ООН имеет еще 90 дней на нормализацию экспорта российской сельскохозяйственной продукции, заявило министерство иностранных дел РФ. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T23:28

2023-07-18T23:28

2023-07-18T23:41

экономика

россия

турция

владимир путин

оон

россельхозбанк

swift

украина

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Секретариат ООН имеет еще 90 дней на нормализацию экспорта российской сельскохозяйственной продукции, заявило министерство иностранных дел РФ. Ведомство отметило, что согласно пункту 6 Меморандума РФ-ООН соглашение "будет действовать в течение 3 лет", а в случае намерения одной из сторон - России или ООН - прекратить его применение она должна уведомить об этом за 3 месяца. "Таким образом, у Секретариата ООН еще есть целых 90 дней на продолжение своей работы по нормализации российского сельхозэкспорта. Это как раз те 90 дней, в течение которых Генсекретарь ООН планировал восстановить доступ к системе SWIFT для "дочерней" или аффилированной структуры "Россельхозбанка", как это было указано в процитированном им послании", - говорится в заявлении. В ведомстве отметили, что прямому переподключению "Россельхозбанка" к SWIFT нет альтернатив - ни через канал с JP Morgan, ни в рамках "теоретической платформы" с Citi и Afreximbank, ни с опциями "дочек". Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.

https://ria.ru/20230718/sdelka-1884786171.html

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

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турция

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экономика, россия, турция, владимир путин, оон, россельхозбанк, swift, украина